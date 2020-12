Hennessey Venom F5 hypercar pronta a battere record 500 km/h

L'obiettivo del texano John Hennessey, titolare dal 1991 della omonima azienda specializzata in elaborazioni dai 700 Cv in su, è davvero ambizioso: superare con una supercar omologata per l'impiego stradale la barriera dei 500 km/h. Per farlo punta sulla nuovissima Venom F5, presentata poche ore fa nella versione definitiva e programmata per essere costruita in 24 esemplari da 2,1 milioni di dollari (1,72 milioni di euro) ciascuno.

Mostrata la prima volta come modello statico al SEMA Show di Las Vegas del 2017, la Venom F5 è diventata un prototipo di sviluppo l'anno successivo - così come è stata presentata al Quail Motorsports Gathering nella settimana di Monterey. Ora la Venom F5, erede dalla precedente Venom GT, è pronta a scattare scatenando il poderoso V8 Twin Turbo 6.6 da 1.817 Cv che offre il migliore rapporto peso/potenza al mondo (1,34 Cv/kg). Venom F5 pesa infatti solo 1.360 kg grazie alla costruzione in carbonio, dispone di 1.617 Nm di coppia e può accelerare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi, ma l'aspetto più interessante del 'pacchetto' di prestazioni che vengono promesse da John Hennessey, riguarda le 310 miglia all'ora, cioè 500 km/h, di velocità massima.

Lo stesso titolare dell'azienda ha svelato che per sviluppare la Venom F5 si è avvalso della collaborazione di John 'Heinrocket' Heinricy che ha lavorato nel settore performance di General Motors per 38 anni ed ha risolto diversi problemi di frenata e di tenuta di strada (soprattutto in velocità) collaborando con Brembo, AP Racing e Penske. La prossima tappa della vicenda Venom F5 saranno i test e poi il tentativo di record, con Bugatti e Koenigsegg attente a perdere le rispettive posizioni nella classifica assoluta, che peraltro vede già Hennessey al terzo posto con la precedente Venom GT.