Audi A6 Allroad, prima volta per il diesel 4 cilindri

Arriva per la prima volta su Audi A6 Allroad il propulsore Diesel a quattro cilindri. La novità sulla 'tuttoterreno' della casa dei quattro anelli è il motore 2.0 TDI da 204 CV che abbina performance brillanti a un'efficienza ottenuta anche grazie alla tecnologia mild-hybrid a 12 Volt e alla trazione integrale quattro ultra, con i quali è possibile percorrere oltre 17 chilometri con un litro di carburante. Pensata per essere a proprio agio tanto su strada quanto off-road e garante di un comfort da ammiraglia, Audi A6 allroad quattro può contare sulla trazione integrale quattro, sospensioni pneumatiche adattive, un look accattivante, ricchi equipaggiamenti e le funzioni hi-tech tipiche della famiglia high-end Audi.

La 'ricetta' è stata ora ulteriormente arricchita da un nuovo ingrediente come la disponibilità, per la prima volta nella storia del modello, di una motorizzazione Diesel a quattro cilindri. Nuova Audi A6 allroad quattro 2.0 (40) TDI quattro S tronic, ovvero la versione d'ingresso della gamma, si avvale della più recente generazione del quadricilindrico TDI di 1.968 cc, in grado di erogare 204 CV e 400 Nm di coppia costanti da 1.750 a 3.250 giri/min. Come per il resto della gamma Audi A6 allroad quattro, anche la versione 40 TDI quattro S tronic può contare sulla tecnologia mild-hybrid. Cuore del sistema MHEV, nel caso del 2.0 TDI in configurazione a 12 Volt anziché la soluzione a 48 Volt appannaggio delle varianti a 6 cilindri, è l'alternatore-starter azionato a cinghia, collegato all'albero motore che, nelle fasi di decelerazione, recupera energia, successivamente immagazzinata nella specifica batteria agli ioni di litio e veicolata ai dispositivi integrati nella rete di bordo. La nuova motorizzazione 2.0 TDI si affianca ai propulsori a 6 cilindri 3.0 (55) TFSI quattro S tronic 340 CV MHEV 48V, 3.0 (50) TDI quattro tiptronic 286 CV MHEV 48V e 3.0 (55) TDI quattro tiptronic 344 CV MHEV 48V. V6 Diesel che, nello specifico, sono abbinati al cambio tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia e alla trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante.