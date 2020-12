Subaru lavora a inedito suv medio completamente elettrico

Subaru Europe, la filiale di Subaru Corporation nel Vecchio Continente, ha confermato che è in preparazione un modello completamente elettrico che arriverà sul mercato nella prima metà del decennio in corso (cioè entro il 2025). Si tratterà di un suv di medie dimensioni 100% elettrico - con dimensioni simili a quelle di Subaru Forester - e che sarà costruito su una piattaforma condivisa con Toyota. Nel comunicare che ulteriori informazioni verranno fornite nel corso del prossimo anno, Subaru sottolinea gli sforzi che sono in atto per ridurre la sua impronta ambientale in Europa e soddisfare la crescente domanda di propulsori alternativi. Questo nuovo modello segnerà anche un secondo passo nella elettrificazione del marchio in Europa, dopo aver recentemente lanciato Impreza e-Boxer, Subaru XV e-Boxer e Forester e-Boxer che oggi rappresentano il 60% del volume delle vendite.