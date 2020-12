Sprinter diventa ambulanza in prima linea contro Covid-19

Mercedes-Benz Sprinter è protagonista della partnership tra Mercedes-Benz Italia Vans e Olmedo Spa, azienda leader nell'allestimento e trasformazione di veicoli speciali. Sicurezza, innovazione, sostenibilità sono i valori condivisi dalla casa di Stoccarda e dalla Olmedo. Dopo due anni di sviluppo e prototipazione, viene lanciato sul mercato il Mercedes-Benz Sprinter versione ambulanza, veicolo top di gamma, che introduce una novità assoluta: il sistema a pressione negativa che consente, grazie all'immissione costante di aria sanificata nel vano sanitario e ricambi d'aria ad alta frequenza, di minimizzare il rischio contagio all'interno del vano sanitario. Il mezzo scelto è il Mercedes-Benz Sprinter 314, trazione anteriore, cambio 9 GTronic: lo sviluppo di questa versioneha impegnato la divisione Vans di Stoccarda e la Olmedo Ambulance Division per ben due anni.



Da una parte la terza generazione di Sprinter combina sicurezza e comfort con connettività, innovazione e design, dall'altra l'innovazione che porta la firma della Olmedo: il sistema a pressione negativa, che consente ricambi d'aria ad alta frequenza per minimizzare il rischio contagio per gli operatori sanitari all'interno dell'ambulanza, evitando saturazione microbica del vano sanitario e stratificazioni di aria infetta.



Il sistema adottato non utilizza il ricircolo dell'aria "tipico" dei sistemi sistemi di climatizzazione automotive, ma genera una pressione inferiore a quella atmosferica per isolare il vano dall'ambiente esterno con gli stessi criteri applicati nei sistemi di contenimento dei settori farmaceutico, sanitario, biomedicale e agroalimentare, tutto nei 9 mü del veicolo; questo garantisce anche il perfetto isolamento della cabina di guida da eventuali contaminazioni provenienti dal vano sanitario, generando un flusso d'aria che isola in sicurezza autista ed eventuali accompagntori nei posti anteriori.



''La partnership con la Olmedo - dichiara Dario Albano, managing director Mercedes-Benz Italia Vans - conferma una nostra comune visione sulla sicurezza, innovazione e responsabilità sociale, certamente doverose in questo periodo di pandemia da Covid19. Un veicolo ultramoderno come Sprinter garantisce funzionalità e sicurezza e rappresenta la soluzione ideale per affrontare ogni tipo di sfida''. ''Abbinare soluzioni innovative sviluppate ad un veicolo da sempre riconosciuto top di gamma per sicurezza, stile e qualità, ci rende orgogliosi e fieri del nostro lavoro - afferma Luca Quintavalli, vice presidente della Olmedo Spa - La personalizzazione del prodotto rimane per noi un valore aggiunto di prestigio aziendale che ha reso la Olmedo un centro di ricerca e sviluppo per tecnologie e applicazioni volte a migliorare le condizioni di trasporto per persone affette da disabilità e per i pazienti e gli operatori a bordo delle ambulanze".