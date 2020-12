Bollinger B1 e B2 cambiano in tanti dettagli ma restano boxy

La Bollinger Motors ha svelato la versione definitiva, prossima alla produzione, dei suoi modelli elettrici B1 e B2 che erano stati svelati con prototipi nel 2019. Il business dei suv e dei pick-up a batteria sta crescendo in Usa e I'azienda di Oak Park, in Michigan, sta accelerando i tempi per arrivare sul mercato. Dalle immagini ufficiali rilasciate da Bollinger i due modelli, pur conservando lo stesso look 'boxy' (cioè squadrato come una scatola) sembrano completamente diversi dai prototipi dello scorso anno.

Numerose le modifiche al design, inclusa una linea di cintura più alta e nuove proporzioni per parabrezza, vetri laterali e lunotto per mantenere inalterata la quantità della superficie vetrata. Anche frontalmente B1 e B2 sono diversi per effetto della posizione dei fari che sono 'impilati' come i fanali posteriori. Bollinger ha anche spostato in avanti il montante B per offrire una migliore funzionalità in ingresso e in uscita e ciò ha obbligato a mutare la forma del finestrino e a segnare il ritorno - vero controsenso in un EV - della manovella di azionamento del vetro al posto dell'alzacristalli elettrico. Tutte queste modifiche si applicano a entrambi i modelli, ma il pick-up B2 ha un'altra novità: la costruzione del cassone indipendente dalla cabina, per consentire il realizzare allestimenti speciali da lavoro o per i tempo libero, ipotizzando così anche una variante telaio cabinato. A ottobre la società aveva già rivelato l'adozione di un pacco batteria modulare con un design diverso da quello che era stato anticipato nelle fasi precedenti. Anche le specifiche sembrano essere le stesse di prima: due motori con potenza complessiva di 614 CV e 905 Nm di coppia, per 320 km di autonomia elettrica.