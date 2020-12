Audi A3 Sportback, arriva plug-in 1.4 TFSI e S tronic

Si amplia la gamma plug-in di Audi, con la versione più performante di Audi A3 Sportback PHEV.



La variante 1.4 TFSI e S tronic può contare su di una potenza complessiva di 245 CV, 400 Nm di coppia e uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi a fronte di percorrenze WLTP, a batteria carica, sino a oltre 83 km/l. La nuova arrivata condivide con la variante 40 TFSI e da 204 CV, già a listino, il powertrain composto da un 4 cilindri 1.4 TFSI, turbo a iniezione diretta della benzina, da 150 CV e 250 Nm di coppia e da un propulsore elettrico del tipo sincrono a magneti permanenti. La trazione è anteriore, mentre l'unità a zero emissioni può contare su 109 CV e 330 Nm ed è integrata, insieme a una frizione di separazione, nel cambio S tronic a 6 rapporti. Il motore termico 1.4 TFSI e il propulsore elettrico erogano complessivamente 245 CV e 400 Nm di coppia e Audi A3 Sportback 1.4 (45) TFSI e S tronic scatta da 0 a 100 km/h n 6,8 secondi per raggiungere la velocità massima di 232 km/h. Velocità massima che, in modalità puramente elettrica, tocca i 140 km/h. Il guidatore può decidere liberamente se e come intervenire nell'interazione tra il propulsore termico e il motore elettrico e i programmi di marcia disponibili sono EV, Auto, Battery hold e Battery charge, che danno rispettivamente priorità alla trazione elettrica, alla modalità ibrida automatica, al risparmio d'energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio oppure alla ricarica della batteria. In modalità Auto, la gestione intelligente della trazione regola l'interazione tra il propulsore a combustione e il motore elettrico, optando per il veleggio oppure per il recupero dell'energia.Tramite il sistema Audi drive select, il conducente ha a disposizione anche i classici programmi di guida auto, comfort, dynamic, efficiency e individual che permettono di incidere sull'erogazione, la soglia d'interazione tra i motori, gli innesti della trasmissione S tronic e la taratura dello sterzo. Look sportivo e freni maggiorati. Proposta nel solo allestimento top di gamma S line edition, Audi A3 Sportback 1.4 (45) TFSI e S tronic può contare su di un design sportivo.



Il pacchetto look nero, di serie, prevede finiture total black per la cornice del single frame, le modanature ai finestrini e gli inserti lungo i paraurti, cui si aggiungono la verniciatura in nero delle calotte dei retrovisori laterali e i cristalli posteriori oscurati. A richiesta, sono disponibili i proiettori a LED Audi Matrix che integrano le luci diurne a elevata digitalizzazione: una matrice luminosa, composta da 15 diodi, genera un motivo specifico a forma di E, distintivo della tecnologia plug-in. Nelle concessionarie italiane nel corso del primo trimestre del 2021.