Golf Alltrack, crossover Volkswagen in Italia da primavera

Per il crossover a trazione integrale Golf Alltrack si aprono gli ordini in Italia. Il nuovo modello basato sull'ottava generazione della Golf e che è stato pensato per unire la funzionalità di una Variant e la versatilità di un SUV, è spinto dal turbodiesel più potente che abbia mai equipaggiato una Golf, il 2.0 TDI SCR da 200 CV.

La dotazione che la rende adatta a ogni terreno include paraurti specifici, passaruota allargati, soglie delle fiancate rinforzate, protezione sottoscocca per il motore e maggiore altezza da terra. Golf Alltrack è stata progettata per essere in grado di percorrere qualunque strada o sterrato in ogni condizione, grazie alla sua trazione integrale 4MOTION, all'assetto rialzato di 15 mm e alle massicce protezioni del corpo vettura, ma allo stesso tempo,c è in grado di raggiungere una velocità massima di 229 km/h e di offrire un notevole spazio per cinque occupanti e i loro bagagli, grazie a un volume di carico di 611 litri.



Contenuti, invece i consumi dichiarati, che permettono di percorrere fino a 1000 km con un pieno di carburante. Il potente TDI, oltre a erogare ben 200 CV e 400 Nm di coppia massima, riesce allo stesso tempo a essere tra i più puliti della sua categoria. Questi risultati sono possibili grazie all'uso della tecnologia twin dosing: una doppia iniezione di AdBlue in due catalizzatori SCR disposti in serie convertono gli ossidi di azoto (NOX) in ossigeno e azoto. La dotazione di serie della nuova Alltrack include anche una modalità Offroad aggiuntiva del Driving Profile Selection che rende la guida in fuoristrada ancora più semplice. In Italia, la nuova Volkswagen Golf Alltrack equipaggiata con il 2.0 TDI SCR da 200 CV è proposta al prezzo di listino di 44.100 euro e l'arrivo presso le concessionarie è previsto nel primo trimestre del 2021.