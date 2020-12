Dacia Sandero Streetway e Stepway, che progresso su strada

Alla guida delle nuove Dacia Sandero Streetway e Stepway si apprezza immediatamente la presenza della piattaforma modulare CMF che offre una maggiore resistenza e rigidità. La struttura è stata rinforzata in corrispondenza del vano motore Presenti di serie anche l'accensione automatica dei fari e, a seconda degli allestimenti, anche dei tergicristallo. Altro fondamentale posso in avanti sono i gruppi ottici con tecnologia Led per una migliore visibilità: lo spettro luminoso è del 37% più profondo (110 m) e del 9% più ampio (24 m) rispetto a quello degli alogeni della precedente generazione.



Oltre al Cruise Control e all'ESP di ultima generazione proposti di serie e al regolatore di velocità sui paddle del volante (in opzione a seconda degli allestimenti), le nuove Sandero Streetway e Stepway dispongono di dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione come la Frenata automatica d'emergenza, il Sensore angolo morto, l'Assistenza al parcheggio e l'Assistenza alla partenza in salita . Sandero Streetway e Stepway sono anche dotate di un nuovo avantreno i cui bracci di sospensione offrono una migliore maneggevolezza e capacità di filtraggio. La capacità antirollio è stata migliorata e il passo aumentato per una migliore stabilità in curva. Promossi a pieni voti anche le due motorizzazioni omologate Euro 6D-Full. Sono il 3 cilindri aspirato 1.0 SCe 65 associato a un cambio manuale a 5 rapporti (non disponibile su Sandero Stepway) e il 3 cilindri turbo TCe 90 associato a un cambio manuale a 6 rapporti o una trasmissione automatica CVT. Grazie ai diversi miglioramenti apportati alla vettura e alla carrozzria, il consumo di benzina può scendere fino al -6%.



Previsto anche il nuovo 3 cilindri 1.0 turbo ECO-G 100 con doppia alimentazione benzina-GPL associato a un cambio manuale a 6 rapporti. Quando funziona a GPL, le nuove Sandero ECO-G emettono in media l'11% di CO2 in meno rispetto alla motorizzazione benzina corrispondente. E offrono più di 1.300 km di autonomia grazie ai 2 serbatoi, quello da 50 litri di GPL (40 l di capienza utile in quanto, per ragioni di sicurezza, il pieno si limita all'80%) con un aumento di 8 litri rispetto alla precedente generazione di Sandero GPL, e quello da 50 litri per la benzina. Apprezzabile anche l'aumento dell'aderenza al terreno, grazie all'ampliamento della carreggiata, (+41 mm per Sandero Streetway e 29 mm per Sandero Stepway) migliorano l'aderenza e il comportamento su strada. Inoltre la nuova taratura degli ammortizzatori e delle molle consente a nuove Sandero Streetway e Stepway di prendere le curve con un rollio ridotto. Minime le differenze tra le due versioni della gamma Sandero nel comportamento in viaggio, se non per già che riguarda i 3 livelli di finitura e dotazione della Streetway 3 livelli e i 2 livelli della Stepway. La prima viene infatti proposta - a partire da 8.950 euro - nei tre allestimenti Access, Essential e Comfort. Dacia Streetway Access è dotata di serie di tutti i nuovi equipaggiamenti di sicurezza e dei sistemi ADAS (ABS, AEBS, ESP, HSA oltre che dell'e-Call, di 6 Airbag e del limitatore di velocità. A questi si aggiungono i fari anteriori e posteriori con nuova firma luminosa Y-shape e ulteriori nuovi contenuti utili, quali il supporto per smartphone, gli alzacristalli elettrici anteriori, il volante regolabile in altezza. Passando alla Dacia Streetway Essential, sono presenti il Cruise Control, il Media Control, i sedili posteriori reclinabili 1/3 - 2/3 e il sedile conducente regolabile in altezza con bracciolo. L'allestimento Comfort aggiunge il Media Display con touchscreen da 8 pollici, il climatizzatore manuale, i sensori di parcheggio posteriori e i cerchi Flexwheel Sorane da 15 pollici. Nuova Sandero Stepway - che mostra un carattere da crossover versatile, e che si distingue per il cofano, più robusto e dai volumi più marcati, il paraurti anteriore e la griglia della calandra dai motivi specifici, l'altezza libera dal suolo rialzata di 37 mm, le protezioni laterali nella parte inferiore delle fiancate e i passaruota ampliati perfettamente integrati nella carrozzeria - può essere acquistata a partire 12.600 euro nelle versioni Essential e Comfort. Nel primo livello sono di serie tutti i nuovi equipaggiamenti di sicurezza e i sistemi ADAS, i fari anteriori e posteriori con nuova firma luminosa Y-shape, il Media Control, i cerchi Flexwheel Saria Dark da 16 pollici, il climatizzatore manuale, il sedile conducente regolabile in altezza con bracciolo e la frenata di emergenza automatica (AEBS). Nel caso del livello Comfort, Sandero Stepway ha di serie il Media Display con touchscreen da 8 pollici, le barre sul tetto modulari, i sensori di parcheggio posteriori e il volante in TEP regolabile.