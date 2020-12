Dacia Sandero Stepway e Streetway, tutto nuovo l'abitacolo

Che piacere mettersi al volante dell'ultima generazione della Dacia Sandero, declinata nelle versioni Stepway e Streetway: il tradizionale rapporto tra contenuti, qualità e prezzo della marca del Gruppo Renault non solo è immutato (il listino parte da 8.950 euro) ma è addirittura enfatizzato dal salto generazionale di questa serie, a partire dalla piattaforma CMF che è la stessa di Clio e Captur. Una sensazione di crescita che si prova già al momento di azionare le nuove maniglie - di maggior qualità e forma più ergonomica - o quando si scopre che l' apertura del bagagliaio è, ora, elettrica. La nuova forma delle porte e dei retrovisori offre una migliore aerodinamica e contribuisce a ridurre il rumore dell'aria. La sensazione di qualità 'avvolge' l'abitacolo, con forme meno spartane e belle finiture come l'inserto ricoperto di tessuto che arricchisce il cruscotto o le nuove le bocchette dell'aria.

Nuove Sandero Stepway e Streetway offrono tre posti per adulti al posteriore, una panchetta ripiegabile 1/3-2/3 a seconda delle versioni e un bagagliaio da vettura familiare, con una capacità che parte da 410 litri. Molto comodo il pianale modulare a doppio livello (a seconda delle versioni) e l'apertura da remoto del bagliaio semplicemente premendo un pulsante sulla chiave oppure usando il modulo Keyless Entry.

Nonostante si sia a bordo di un modello entry level, l'abitabilità delle nuove Sandero è degna di modelli del segmento superiore e, in particolare, l'aumentata spaziosità per le gambe dei passeggeri dei sedili posteriori (+42 mm) la rende una delle best in class della categoria. Per quanto riguarda i vani portaoggetti, è prevista una capacità fino a 21 litri (+2,5 litri) con spazio anche sotto il bracciolo centrale (1,4 litri), nelle porte anteriori e posteriori e sullo schienale dei sedili anteriori. La selleria di miglior qualità oltre al design e la forma dei nuovi sedili anteriori offrono più confort e maggior sostegno, anche grazie ai poggiatesta regolabili in altezza. Per migliorare la posizione di guida, il conducente può regolare il sedile in altezza (+/- 35 mm), il volante in altezza (+/- 2.1 gradi ) e in profondità (+/- 25 mm). Affinché il piacere a bordo delle nuove Sandero Stepway e Streetway sia condiviso da tutti gli occupanti, si è dedicata un'attenzione particolare all'acustica e al trattamento dei rumori aerodinamici.

Grazie alla rigidità della piattaforma CMF, è stata attenuata la trasmissione delle vibrazioni solide, con riduzione del rumore di fondo, in media, da 3 a 4 dB. I rumori dell'aria percettibile nell'abitacolo sono stati ridotti grazie all'adozione delle cosiddette porte 'a telaio' - cosa che ha permesso di eliminare le fessure tra porte e carrozzeria - e di retrovisori ridisegnati dotati di guarnizione alla base. L'isolamento del veicolo è stato incrementato con l'aumento delle superfici fonoassorbenti nel vano motore dal 12 al 48% e con la riduzione delle fughe acustiche. Per cui, nell'abitacolo, il rumore di fondo è stato ridotto da 3 a 5 dB tra i 50 e i 130 km/h.

Comoda anche la leva del cambio che è stata accorciata per aumentarne l'ergonomia. Lo sterzo è ad assistenza variabile ed è 100% elettrico per un maggiore confort soprattutto nelle manovre in spazi ristretti e nei parcheggi (per un 36% di fatica in meno rispetto alla precedente Sandero). Da segnalare anche i nuovi equipaggiamenti che non sono mai 'superflui'. Indipendentemente dal livello di allestimento, l'equipaggiamento di serie comprende supporto smartphone (rimovibile a seconda delle versioni), display del computer di bordo, limitatore di velocità e accensione automatica dei fari. Di serie o in opzione anche il nuovo climatizzatore automatico con display digitale, i sedili anteriori riscaldati (a partire da aprile 2021), la chiave Keyless Entry per accesso e avviamento senza chiave più apertura del bagagliaio da remoto, il freno di stazionamento elettrico, la parking camera, i sensori di parcheggio all'anteriore e al posteriore e l'accensione automatica dei tergicristalli. Le nuove Dacia Sandero Streetway e Stepway propongono i tre sistemi multimediali Media Control, Media Display e Media Nav. Nel primo caso lo smartphone, posizionato davanti al conducente grazie a un ingegnoso supporto dedicato, diventa un sistema multimediale mediante la nuova App gratuita Dacia Media Control e la connessione bluetooth o USB.

Questo dispositivo consente di accedere facilmente a radio, musica, chiamate, messaggi e varie applicazioni GPS nonché ad altre funzionalità, come il riconoscimento vocale Siri o Android. Media Display prevede invece un grande display touchscreen da 8 pollici dotato d'interfaccia, intuitiva e user-friendly, dispone di connettività Bluetooth ed è compatibile con i sistemi per smartphone Android Auto ed Apple CarPlay. Un'inedita sezione Auto permette di accedere ai settaggi di alcuni dispositivi di assistenza alla guida (ADAS). Infine, con Media Nav, Sandero si arricchisce della navigazione e della connettività wireless per Apple CarPlay ed Android Auto.