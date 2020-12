Citroen, debutta Berlingo nella versione Rip Curl

Citroën e Rip Curl continuano la loro collaborazione e presentano la serie speciale Berlingo Rip Curl.



Attraverso questa collaborazione, i due marchi condividono la passione per l'avventura e il tempo libero attraverso un modello versatile e funzionale, partner di una vita attiva. Con questa serie speciale, Citroën intende rafforzare lo spirito di avventura di Berlingo attraverso una versione originale e distintiva, per uno stile di vita votata alla libertà e all'azione. Basata sulla versione Feel Pack, Berlingo Rip Curl adotta un look ancora più dinamico con specifiche combinazioni di colore all'esterno oltre che all'interno e si arricchisce di numerose dotazioni a vantaggio del comfort a bordo. Pratico, conviviale e funzionale, il multispazio di Citroën si distingue per i suoi 3 sedili singoli nella seconda fila, un interno inondato di luce grazie all'opzionale Modutop, il lunotto posteriore apribile che facilita l'accesso al bagagliaio, un volume utile complessivo fino a 4.000 litri e 18 funzioni di assistenza alla guida. Tratti caratteriali che riflettono la filosofia di Berlingo proponendo un veicolo robusto, modulabile a piacere, che permette di trasportare una famiglia intera oltre che bici o una tavola da surf. Sono tutti elementi che rendono evidente il legame tra Berlingo e il mondo del surf e del tempo libero che Rip Curl rappresenta. Citroën e Rip Curl sviluppano prodotti tecnici e di design per il benessere, il tempo libero e l'avventura. Berlingo Rip Curl incarna questi valori e offre la possibilità di vivere il tempo libero con stile e comfort.Berlingo Rip Curl viene offerto con un Pack Color Rip Curl composto da tocchi di colore giallo ocra che si possono trovare sui profili dei fendinebbia e sugli Airbump. La partnership trova la sua firma attraverso una personalizzazione grafica Rip Curl Wave sulle portiere anteriori, un richiamo alla forma dell'onda del logo Rip Curl. Un'identificazione che può essere trovata anche sulla terza luce. Per un look più deciso, la serie speciale adotta calotte color Black Onyx degli specchietti retrovisori esterni e paraurti con il profilo di protezione inferiore nello stesso colore della carrozzeria.



Berlingo Rip Curl propone un ambiente interno accogliente e funzionale animato da una fascia color ocra sul tessuto Curitiba dello schienale. Un colore che si ritrova anche lungo la cucitura del cinturino in TEP sulla plancia. E per essere ancora più pratici, la serie speciale adotta un set di tappetini personalizzati Rip Curl.Sviluppato sulla base della versione Feel Pack, Berlingo Rip Curl offre una serie di equipaggiamenti e di tecnologie per migliorare la facilità d'uso. Il cliente può così godersi il tempo libero in tutta libertà e comodità.Berlingo Rip Curl include tutti gli equipaggiamenti della versione Feel Pack, già ricca di dotazioni. Per un maggiore comfort, la serie speciale Rip Curl offre il climatizzatore automatico bi-zona e per una maggiore comodità, la telecamera di retromarcia con il Top Rear Vision che offre una panoramica dell'ambiente a 180° e che viene visualizzata sul touchscreen centrale e facilita così il parcheggio. Il cliente può, inoltre, beneficiare di una maggiore versatilità di utilizzo e di maggiori capacità di guida grazie al Grip Control con Hill Assist Descent, un dispositivo che permette di affrontare tutti i tipi di percorsi grazie alle sue 5 modalità: standard, sabbia, fango, neve, ESP OFF (Electronic Stability Control disattivato); la funzione Hill Assist Descent riduce la velocità del veicolo per mantenerne il controllo anche su un strade in pendenza.