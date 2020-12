Audi Q5 2.0 TDI Quattro S Tronic, riscatto del turbodiesel

Una strategia davvero vicina alle esigenze e ai gusti dei clienti quella che Audi ha attuato in questi anni e, in particolare, in questo 2020 portando sul mercato con una serie di importanti novità fra i modelli 100% elettrici e contemporaneamente altre nuove vetture con motorizzazioni 'convenzionali' benzina e diesel, aggiornate con alta tecnologia e soluzioni MHEV e PHEV.

E' il caso dell'ultima generazione del suv Q5, che a 12 anni dal debutto viene rinnovato profondamente - in questa terza generazione - nel design, nella digitalizzazione delle funzioni di bordo, nella connettività e sotto il profilo dinamico. Sotto al cofano di Q5 sono infatti pronti a scattare un motore benzina 2.0 TFSI da 265 CV e 370 Nm di coppia con tecnologia MHEV 12V e ben 4 varianti Diesel, che coprono - spiegano gli esperti di Audi - tutte le esigenze degli utenti, da chi usa Q5 per lavoro su lunghe percorrenze sino agli amanti delle superprestazioni. La gamma a gasolio, tutta caratterizzata da omologazione 6d-ISC-FCM (WLTP 3.0) e da ridottissime emissioni di CO2 e di NOx grazie ai sistemi MHEV e, nei 4 cilindri, 2 litri, dal sistema SCR twin-dosing con doppia iniezione d'urea, comprende due unità 2.0 e due unità 3.0. Si parte dalla 2.0 TDI MHEV 12V da 163 Cv e 370 Nm, a cui si affianca l'altra versione del quattro cilindri 2.0 TDI MHEV 12V da 204 Cv e 400 Nm, mentre le proposte V6 sono il 3.0 TDI MHEV 48V da 286 Cv e 620 Nm e la variante sportiva montata sul modello SQ5 TDI MHEV 48V da 341 Cv e 700 Nm con doppia sovralimentazione (compressore ad azionamento elettrico e turbocompressore a gas di scarico). In particolare, il 4 cilindri turbodiesel da 204 Cv - oggetto della prova - si dimostra nel rapporto tra prestazioni, rispetto ambientale e consumi, una delle soluzioni più interessanti tra quelle disponibili nell'intero segmento dei suv di questa categoria.



Anche grazie alla presenza della sezione elettrica MHEV (che lo rende, anche dal punto di vista omologativo, un ibrido a tutti gli effetti) questo moderno motore twin-dosing è omologato per un consumo di 6,3 litri di gasolio ogni 100 km, pur essendo capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi e di toccare in assenza di limiti i 222 km/h. Viaggiare al volante di Audi Q5 2.0 (40) TDI Quattro S Tronic, questa l'esatta denominazione commerciale, appaga ad ogni andatura perché l'insieme delle caratteristiche meccaniche e dell'interfaccia uomo/vettura sono davvero 'calibrate' per offrire grandi esperienze di guida. A livello dinamico si apprezzano la trazione integrale Quattro Ultra che per garantire la massima efficienza attiva la ripartizione della coppia al retrotreno solamente quando necessario. Questo tipo di gestione è completamente computerizzato e agisce anche secondo una strategia predittiva: come abbiamo verificato nel test, al momento dell'entrata di curva la centralina riconosce in anticipo il momento in cui la ruota anteriore interna raggiungerà il limite di aderenza e trasferisce la coppia al retrotreno. In termini di motricità e dinamica non si percepisce alcuna differenza rispetto ai sistemi permanenti, mentre sotto il profilo dell'efficienza, si rileva (rispetto ai sistemi permanenti) un risparmio medio di 0,3 litri di gasolio ogni 100 chilometri. Altro importante miglioramento è il debutto in Q5 della piattaforma modulare d'infotainment di terza generazione MIB 3, caratterizzata da una potenza di calcolo dieci volte superiore rispetto al sistema MIB 2. Si apprezzano l'ampio display MMI touch caratterizzato da una grafica chiara ed essenziale, con nuovi menu che semplificano la navigazione. Ed è davvero 'prestazionale' anche il funzionamento del comando vocale che se è presente il pacchetto Audi Connect Navigation & Infotainment Plus, sfrutta le conoscenze presenti nel Cloud.



L'integrazione delle informazioni online migliora il grado di riconoscimento delle indicazioni e la qualità dei risultati.



Anche la navigazione è più facile da utilizzare e quando è presente Il sistema MMI Plus vengono visualizzate immagini satellitari ad alta risoluzione di Google Earth. Il portfolio Audi Connect include numerosi servizi online, compresa la connettività Car-to-X che sfrutta l'intelligenza collettiva della flotta Audi. Promosso a pieni voti anche l'assistente vocale Amazon Alexa, anch'esso basato sul Cloud, che è integrato nel sistema di comando MMI e consente di accedere alle tantissime funzionalità e ai medesimi servizi disponibili da casa. Audi Q5 2.0 (40) TDI Quattro S Tronic 204 Cv nell'allestimento top di gamma S Line Plus - a listino a 62.900 euro - può essere guidata per tre anni a fronte di una rata mensile di 399 euro e con la libertà di scegliere l'opzione finale preferita. La rata mensile include il piano di manutenzione Audi Premium Care per 24 mesi o 30.000 km. Come ulteriore vantaggio, sino al 31 dicembre 2020 Audi Italia rimborsa le prime tre rate.