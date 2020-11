Volkswagen Caddy, quinta generazione nasce ex novo

Quinta generazione per Caddy di Volkswagen che si ripresenta completamente riprogettato.



Prodotto in oltre tre milioni di esemplari, il veicolo commerciale riparte dalle versioni Kombi e monovolume per famiglie (Caddy), furgone per consegne urbane (Caddy Cargo) e camper (Caddy California). Per la prima volta questo veicolo multiuso è basato sul pianale modulare trasversale (MQB), impiegato anche per la Golf 8. In combinazione con l'MQB appartenente al più recente stadio di sviluppo, numerose sono anche le nuove tecnologie che debuttano per la prima volta a bordo della gamma Caddy, tra le quali i sistemi di assistenza come il Travel Assist e il nuovo sistema di assistenza in fase di svolta, pensati per aumentare sia la sicurezza sia il comfort, mentre è stata migliorata l'interconnessione tra i sistemi di comando digitalizzati e l'infotainment. Ultimo ma non meno importante: la nuova tecnologia twin dosing converte gli ossidi di azoto emessi dai Turbodiesel in acqua e innocuo azoto.



Gli esterni sono stati ridisegnati per un nuovo stile, mentre gli interni sono stati riprogettati completamente, con conseguente aumento dello spazio a disposizione di quello che può essere definito un veicolo 'tuttofare'. Fin dal lancio sul mercato, il nuovo Caddy sarà configurabile sia in versione shuttle e monovolume nei rinnovati allestimenti Kombi, Space, Life e Style, sia come furgone per consegne urbane nelle versioni Cargo e Cargo Maxi a passo lungo. Il lancio sul mercato è previsto in questi giorni in Germania, Austria e Polonia. In seguito, sarà la volta dei singoli paesi in tutta Europa, mentre la terza fase riguarderà i mercati di esportazione come Israele, Sudafrica e Australia. In concomitanza con la prossima stagione turistica, a partire dal 2021 il nuovo Caddy California, erede del Caddy Beach, rinnovato da cima a fondo e per la prima volta disponibile a richiesta con cucinino, tetto panoramico e nuova tenda, amplierà ulteriormente la gamma. A seconda delle versioni, dalla primavera 2021 Volkswagen Veicoli Commerciali proporrà anche, parallelamente alle versioni a trazione anteriore, la quinta generazione del Caddy con la trazione integrale 4MOTION, aspetto che riguarda anche il Caddy California. In seguito, sarà la volta delle versioni Maxi del Caddy (Kombi/shuttle e monovolume) e del Caddy California.

