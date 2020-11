Peugeot Landtrek, in America Latina via a vendita pick-up

A Los Cabos, in Messico, è stato dato il via ufficiale alle vendite in America Latina del nuovo pickup Peugeot Landtrek.La sua commercializzazione avverrà in due fasi: Messico, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Guatemala, Haiti e infine Cile nella prima fase, poi Argentina, Brasile e Colombia nella seconda. Durante i test drive organizzati dalla filiale Peugeot in Messico, una cinquantina di giornalisti hanno potuto testare le capacità di guida e la resistenza del veicolo sulle strade e sui percorsi della Baja California.

Il raid è stato programmato anche da Los Cabos, che offre 26.000 km attraverso le diversità del continente sudamericano, fino a Ushuaïa, la città più meridionale del mondo, a febbraio 2021. Con l'arrivo di nuovo Peugeot Landtrek che entra nel segmento dei pickup da 1 tonnellata, il marchio del Leone aumenta la sua presenza nei mercati internazionali. In continua evoluzione, questo segmento rappresenta più di 2,5 milioni di vendite annuali in tutto il mondo. Peugeot Landtrek racchiude tutti gli elementi imprescindibili nel segmento, come affidabilità, facilità di manutenzione, versatilità, capacità di guida su percorsi off-road e, naturalmente, grandi prestazioni di traino e portata. Con uno stile inconfondibile, una maggiore modularità e dimensioni della vettura senza precedenti, soddisfa le aspettative di una clientela esigente offrendo una capacità di carico da record, una versatilità rafforzata e un comfort degno di un suv.

Con il nuovo pickup Landtrek, Peugeot ha voluto affrontare tre sfide: perseguire la propria crescita al di fuori dell'Europa grazie ad un'offerta di pick-up quanto più internazionale possibile; aumentare i volumi di vendita affidandosi a una gamma completa di veicoli commerciali leggeri, il 77% dei quali sono pick-up in America Latina; rafforzare la sua immagine internazionale attraendo nuovi clienti. Affrontare queste tre sfide ha richiesto un approccio internazionale posizionando nuovo pickup Peugeot Landtrek nel segmento con una più ampia copertura al di fuori dell'Europa.Il segmento dei pick-up 'Full size', il più grande in termini di volume, è quasi esclusivo per il mercato nordamericano. Il segmento dei pickup 'small' è più localizzato. Pertanto, Peugeot ha deciso di posizionare il nuovo Landtrek nel segmento dei pick-up 'one-ton' (da 1 tonnellata),che è il più commercializzato al di fuori dell'Europa e rappresenta quasi la metà del mercato dei veicoli commerciali leggeri in America Latina. Questo segmento, da solo, ha rappresentato 2,5 milioni di veicoli nel 2019, di cui quasi 410.000 venduti in Sud America.