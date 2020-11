Opel Grandland X, nuovi allestimenti per maggiore scelta

Più scelta per gli allestimenti di Opel Grandland X che vengono rimodulati. Alla base dell'offerta c'è una gamma motori che spazia dai benzina turbo da 130 e 180 CV, al Diesel da 130 CV, per finire con le versioni ibride plug-in. Ogni motore viene offerto con possibilità di scelta tra cambio manuale a 6 rapporti e cambio automatico AT8. Solo il 1.6 benzina da 180 CV associa le sue prestazioni unicamente al cambio automatico AT8, così come le versioni ibride plug-in.



Oggi, gli allestimenti dell'articolata gamma vengono rimodulati per favorire la possibilità di scelta tra dotazioni che differiscono in maniera selettiva. Business Edition rappresenta la soglia d'ingresso nella gamma Opel Grandland X, con un'esaustiva lista di sistemi per la sicurezza tra i quali la segnalazione di abbandono della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità, il controllo automatico velocità di crociera con limitatore di velocità, oppure ancora la retrocamera con assistenza al parcheggio, per finire con i fari anteriori a LED.



L'allestimento successivo Design Line aggiunge dettagli funzionali come i vetri posteriori oscurati oppure i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, così come il tetto Black in sintonia con la definizione di stile. Elegance comprende invece il climatizzatore automatico bi-zona ed il sistema automatico di assistenza al parcheggio, incluso nel Park & Go Pack. Il vertice di Opel Grandland X si trova nell'allestimento Ultimate, grazie ad un ulteriore affinamento della dotazione. I cerchi in lega da 17" per gli allestimenti inferiori, diventano da 18", mentre i fari anteriori a LED sono auto-adattivi. Inoltre, l'accesso alla vettura non necessita di chiavi, mentre il portellone si apre elettricamente ed il parabrezza è riscaldabile. Nella lunga lista di opzioni incluse, anche la telecamera posteriore a 360° e i servizi live di Opel Connect che includono anche la e-call.