Fiat Talento, via agli ordini del nuovo DCT

Ad un anno dalla presentazione del modello 2020, Talento si evolve e si ripresenta in versione DCT.



Sul veicolo commerciale, dopo il debutto del nuovo motore EcoJet da 2 litri, esordisce infatti un'altra importante novità come il cambio automatico DCT, Dual Clutch Transmission, a doppia frizione. La nuova trasmissione a 6 marce è stata pensata per garantire fluidità e comodità in particolare nella guida cittadina, mantenendo i consumi contenuti del modello. La modalità completamente automatica o sequenziale garantisce anche la flessibilità di guida. Il nuovo cambio gestisce la coppia e la potenza delle motorizzazioni 2.0 EcoJet da 145 CV e 350 Nm di coppia e 170 CV e 380 Nm, di recente introduzione e omologate E6d-Temp, ma può essere anche abbinato al motore 2.0 EcoJet da 120 CV e 320 Nm. Il propulsore è dotato di turbocompressore a geometria variabile che garantisce una guida più fluida e un motore più elastico sino dalle basse velocità, con conseguente riduzione dei consumi nel reale ciclo di utilizzo. Talento rimane disponibile in tutti i tipi di carrozzeria, furgone a tetto basso e tetto alto, trasporto persone N1 fino a 6 posti, doppia cabina e pianalato, e offre 2 lunghezze, 2 altezze e 2 diversi passi. Combinando questi elementi, il modello è la risposta a molteplici esigenze per il trasporto: da 5,2 a 8,6 metri cubi e con un peso lordo del veicolo, compreso tra 2,8 a oltre 3 tonnellate, e un carico utile che può raggiungere le 1,3 tonnellate. L'introduzione del cambio DCT aggiunge 40 nuove versioni oltre all'attuale line-up, tra trasporto merci, trasporto persone N1, base camper: un mezzo capace davvero di rispondere a ogni esigenza.