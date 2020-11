DS 7 Crossback E-Tense, ora anche 4x2 con motore 225

DS Automobiles prosegue lo sviluppo della propria strategia di elettrificazione. Dopo il lancio di DS 3 Crossback E-Tense (100% elettrico) e di DS 7 Crossback E-Tense 4X4 (ibrido ricaricabile a quattro ruote motrici da 300 cavalli), la gamma si arrichisce di una nuova versione con DS 7 Crossback E-Tense 225. L'elettrificazione continua ad arricchire la gamma DS Automobiles, grazie all'esperienza acquisita in Formula E, campionato al quale il brand partecipa dal 2015, dove ha conquistato nell'ultima stagione il titolo piloti e costruttori per il secondo anno consecutivo. DS 7 Crossback E-Tense 225 propone un motore benzina (che rispetta le normative antinquinamento Euro 6.3) da 180 cavalli con una coppia di 300 Nm, affiancato a un motore elettrico da 110 cavalli direttamente integrato con il cambio automatico a otto rapporti. Alla partenza entra in funzione il solo motore elettrico dando la possibilità di viaggiare in modalità zero emissioni fino alla velocità di 135 Km/h. Il conducente può scegliere la modalità ibrida che ottimizza l'utilizzo dell'energia o la modalità sport che richiama tutta la potenza disponibile (225 cavalli e 360 Nm di coppia cumulati).La batteria da 13,2 kWh situata sotto il pianale permette di percorrere fino a 55 Km(secondo il ciclo WLTP) o fino a 72 Km (secondo il ciclo WLTP cittadino)in modalità elettrica. Le emissioni di CO2 per Km si attestano tra i 28 e i 40 grammi, mentre il consumo è compreso tra 1,4 e 1,6 litri/100 Km (ciclo WLTP).

A velocità elevata il consumo si attesta tra 6,1 e 6,5 litri/100 Km, a seconda dell'equipaggiamento. La batteria si ricarica durante la guida grazie a un sistema che beneficia degli sviluppi tecnologici e dell'esperienza acquisita da DS Automobiles in Formula E. Una riserva di energia permette alla batteria di continuare ad alimentare il motore elettrico in caso di bisogno. Anche il motore a benzina viene utilizzato, durante il suo funzionamento, per ricaricare la batteria. DS7 Crossback E-Tense 225 rigenera energia elettrica anche in decelerazione e frenata, con lo scopo di ottimizzare la propria autonomia nella guida a zero emissioni. Un'altra funzione, chiamata "E-Save', permette di conservare una quantità di energia sufficiente a percorrere dai 10 ai 20 Km in modalità 100% elettrico. Come per gli altri modelli elettrificati di DS Automobiles, DS 7 Crossback E-Tense 225 è dotata didue diversi cavi di ricarica (attacco di tipo 2, standard, per le ricariche occasionali su una presa domestica e attacco di tipo 3 da 7,4 kW per ricaricare la batteria da 0 a 100% solamente in 1 ora e 45 minuti su una colonnina di ricarica dedicata).

Tutto è gestibile dal proprio smartphone tramite un'applicazione o sul touchscreen da 12'' presente al centro della plancia. È possibile anche programmare o azionare a distanza il precondizionamento termico dell'abitacolo.DS 7 Crossback E-Tense 225 propone il sistema di sospensioni pilotateDS Active Scan Supension. Una videocamera posizionata dietro il parabrezza, assieme a quattro captatori di assetto e tre accelerometri, analizzano la struttura della strada e le condizioni di guida (velocità, angolo di sterzo, frenata) per trasmettere in tempo reale questi dati a un calcolatore dedicato che agisce su ciascuna delle sospensioni in maniera indipendente. A seconda di queste informazioni, elaborate in tempo reale e in modalità continuativa, la centralina decide se rendere ogni sospensione più rigida o morbida.Il comfort è enfatizzato anche grazie al livello di insonorizzazione. Oltre alla silenziosità del motore elettrico e alla progettazione specifica e alleggerita del telaio, DS 7 Crossback E-Tense 225 si avvantaggia anche dei vetri stratificati di serie, sia all'anteriore che al posteriore, al fine di attenuare il più possibile tutti i rumori provenienti dall'esterno.

La guida semi-autonoma di livello 2 è garantita dai sistemi di aiuto alla guida come il DS Connected Pilot, DS Driver Attention Monitoring, DS Night Vision e DS Park Pilot. DS 7 Crossback E-Tense 225 è disponibile nelle versioni Business, Grand Chic, Performance Line e Performance Line+. Tutta la gamma può essere personalizzata grazie alle Ispirazioni DS: BASTILLE, Performace Line, Performace Line con sedute in pelle, Rivoli Grigio Perla, Rivoli Nero Basalto, Opera Alezan e Opera Art Basalto. DS 7 Crossback E-Tense 225 è già ordinabile con prezzi di listino che partono da 48.700 euro nella versione Business.