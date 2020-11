Morgan 3 Wheeler, nel 2021 serie limitata P101

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Un'edizione limitata per la Morgan 3 Wheeler prima di uscire dalla produzione. Uno dei modelli più iconici della storica casa inglese, nel 2021 e a 10 anni dal lancio del modello attuale, smetterà di essere prodotta ma non prima del lancio dell'edizione speciale 'P101'. Il modello attuale è l'erede delle Morgan F-Series, veicoli a metà strada tra auto e motociclette che hanno segnato la storia del marchio britannico. La tre ruote a motore è stata prodotta dal 1933 al 1952, per poi tornare in scena nell 2011. La serie celebrativa 'P101' accompagnerà nel 2021 la fine della produzione del modello, anche perché il motore a V gemellato 'S&S' non potrà più essere omologato. Della serie limitata 'P101' verranno realizzati soltanto 33 esemplari della tre ruote, la cui attuale generazione è stata uno dei modelli più popolari dell'azienda, con più di 2.500 esemplari prodotti e un vero e proprio record di vendite, considerato il genere. Le P101 saranno caratterizzate per una serie di dettagli ispirati ai modelli d'epoca della Morgan, senza tralasciare la contaminazione dal mondo dell'aviazione e da quello dei veicoli militari. Ci saranno, per esempio, cerchi Aero-disc verniciati nel colore della carrozzeria, mentre i fari Hella da 9 pollici evocano il glorioso passato sportivo del marchio. Gli scarichi sportivi saranno presenti sui due lati della vettura e rivestiti in ceramica bianca e nera. Davanti al pilota, il caratteristico piccolo parabrezza, mentre un coperchio traslucido in resina composita, ispirato alle auto da corsa degli anni Settanta, copre il sedile del passeggero quando non è presente. Per le 3 Wheeler P101 sono state previste livree in nero, argento e bianco satinato, con decalcomanie coordinate. Inoltre, i clienti potranno scegliere tra quattro livree celebrative denominate 'Art Pack P101', ciascuna delle quali con una caratterizzazione estetica specifica. 'The belly tank' si ispira alle livree da corsa delle lakesters, auto da record con carrozzeria affusolata ricavate dai serbatoi aeronautici. La livrea 'Dazzleship' è in bianco e nero e prende spunto dalle grafiche dei veicoli militari d'epoca. L'art pack 'The Aviator' riprende invece lo stile degli aerei in forza alla RAF (Royal Air Force) della Seconda Guerra Mondiale. Per portarsi a casa una 3 Wheeler P101 la speda sarà di 45 mila sterline (più tasse e costi di spedizione). Dalla casa madre, però, si sono già affrettati nel dire che, dopo lo stop, la Morgan 3 Wheeler tornerà. (ANSA).