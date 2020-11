Volkswagen Aero, inedito modello elettrico prodotto a Emden

Dal 'cappello a cilindro' di Volkswagen spunta per incanto un inedito modello privo del prefisso ID: nel comunicare le attività dello stabilimento tedesco di Emden, la Casa di Wolfsburg ha infatti ufficializzato la produzione di un modello a quattro porte denominato Aero. ''Nello stabilimento del marchio Volkswagen a Emden - si legge nella nota - anche la trasformazione sta procedendo rapidamente: i lavori di costruzione per il passaggio alla mobilità elettrica sono completamente avviati, ed ora è stato definito il secondo modello elettrico per il sito. Oltre all'ID.4, si tratta della Volkswagen Aero a quattro porte completamente elettrica che sarà prodotta in quel sito dal 2023''.



Attorno alla denominazione Aero (che peraltro era stata utilizzata negli Anni '80 e '90 dalla svedese Saab per una versione ad alte prestazioni della 900) si sono così moltiplicate le ipotesi, partendo comunque da un punto fermo, cioè il concept di berlina ID.Vizzion che era stato svelato a Los Angeles assieme alla variante wagon ID.Space Vizzion entrambe su piattaforma MEB e con cui la marca Volkswagen punta (dopo ID.3 e ID.4 'occidentali' e ID.4 e ID.4X cinesi) a spostarsi in un segmento superiore. La nuova Aero - che potrebbe quindi chiamarsi anche ID.4 Aero o semplicemente ID.Aero - dovrebbe costituire l'alternativa 100% elettrica della Passat, proponendo autonomie ancora più importanti, cioè fino a 665 km.