Mercedes, nella seconda metà 2021 arriverà successore Citan

Arriverà nella seconda metà del 2021 il successore del Mercedes Citan, veicolo compatto per servizi di distribuzione in aree urbane, come parte integrante della gamma della Stella nel segmento degli small van. La piattaforma includerà anche una variante completamente elettrica.



Il nuovo Mercedes-Benz Citan è frutto di un lavoro di sviluppo completamente nuovo. Il veicolo avrà il Dna tipico del marchio e offrirà un design inconfondibile, massima sicurezza ed una connettività al top.



Le dimensioni esterne compatte, a fronte di una grande spaziosità dell'abitacolo e un volume di carico elevato, offrono al nuovo small van molteplici possibilità d'utilizzo, soprattutto nell'impiego come veicolo d'assistenza e per i servizi di distribuzione in aree urbane. Le porte scorrevoli dall'ampia apertura sia sul lato sinistro che sul lato destro e un bordo di carico basso consentono di accedere all'abitacolo e di eseguire le operazioni di carico e scarico. Oltre alla funzionalità e alla variabilità, il concept del veicolo prevede dotazioni di sicurezza complete e offre un elevato comfort di marcia.