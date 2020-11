Ford amplia la gamma Kuga: arriva anche versione full hybrid

Ford amplia la gamma Kuga, la vettura dell'Ovale Blu più elettrificata di sempre, con l'introduzione della motorizzazione full-hybrid, in grado di offrire oltre 1.000 km di guida in modalità ibrida ed elettrica tra un rifornimento e l'altro, senza la necessità di utilizzare una fonte di alimentazione esterna per ricaricare la batteria.Di facile gestione, la batteria da 1,1 kWh di Kuga Hybrid si ricarica automaticamente sia grazie al motore a benzina con ciclo Atkinson da 2.5 sia utilizzando la ricarica rigenerativa durante la marcia o recuperando l'energia altrimenti dispersa della frenata.Kuga Hybrid è anche la prima Kuga a combinare un propulsore elettrificato con la tecnologia Ford Intelligent All-Wheel Drive per un'esperienza di guida ottimizzata. Entrambe le varianti a trazione anteriore e integrale migliorano i driving dynamics da 190 CV utilizzando una funzione del cambio(simulazione cambio marcia)con ripartizione della potenza.



La produzione di Kuga Hybrid, uno dei 17 modelli elettrificati Ford che saranno lanciati in Europa entro la fine del prossimo anno, è ora in corso presso lo stabilimento di Valencia, in Spagna, così come gli avanzati pacchi batterie agli ioni di litio, prodotti nella nuova area dell'impianto realizzata a seguito di un investimento di 24 milioni di euro, per supportare la strategia di elettrificazione di Ford in Europa.Nuova Kuga è stata sviluppata da zero per incorporare un sistema full-hybrid, utilizzando un packaging dedicato per massimizzare la spazio e la praticità del suv garantendo sempre una guida precisa. Il Silent key start, consente a Kuga Hybrid di ripartire da ferma utilizzando solo la potenza elettrica per un'esperienza di guida davvero rilassante, in particolare in città e in scenari di guida Start&Stop. Il propulsore full-hybrid supporta la guida esclusivamente elettrica se necessario, eliminando l'ansia da autonomia. La possibilità di percorrere oltre 1.000 km con un solo pieno di carburante, rende Kuga Hybrid una valida alternativa ai propulsori diesel. Con un'efficienza nei consumi da 5,4 l/100 km ed emissioni di CO2da 125 g/km WLTP (5,1 l/ 100 km e 118 g/km CO2 NEDC) insieme a un serbatoio da 54 litri, l'autonomia totale di Kuga Hybrid è maggiore del 30% rispetto a quella della versione Plug-In Hybrid, che offre un'autonomia di guida in modalità completamente elettrica fino a 56 km WLTP (72 km NEDC). Senza la necessità di utilizzare una fonte di alimentazione esterna per ricaricare la batteria, Kuga Hybrid offre una scelta interessante per i clienti che desiderano un gruppo propulsore elettrificato, ma che hanno un accesso limitato a soluzioni di ricarica esterne a casa o nei luoghi di lavoro, così come a coloro che desiderano avere sia i vantaggi dell'elettrificazione sia quelli dell'Intelligent All-Wheel Drive. Questo sistema, in particolare, misura il modo in cui le ruote dell'auto aderiscono alla superficie stradale e può regolare l'erogazione della coppia tra gli assali per una maggiore aderenza. Nonostante la tecnologia abbia un impatto minimo sull'efficienza nei consumi di carburante, grazie alla funzione di disconnessione della trazione integrale è possibile tornare alla trazione anteriore in condizioni di guida più favorevoli. Kuga Hybrid è ordinabile in varie versioni quali Connect, ST Line, ST Line X e Vignale, offrendo una vasta gamma di tecnologie di assistenza alla guida, comfort e praticità. A bordo non manca il sistema di comunicazione e intrattenimento Ford SYNC 3 ed è disponibile anche l'audio premium B&O da 575 watt. Come le altre Kuga in gamma, anche la versione full hybrid è dotata di una serie completa di Adas per assistere il conducente durante la guida.