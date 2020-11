Jeep Wrangler Rubicon 392, ritorna dopo 40 anni un motore V8

E' quel numerino 392 nella sigla che fa la differenza. In questa nuova versione della Wrangler Rubicon Jeep riporta dopo 40 anni un potente motore V8 da 6,4 litri (cilindrata che corrisponde appunto a 392 cubi inch) sotto al cofano dell'icona del fuoristrada. E che grazie ai 470 Cv e 637 Nm di coppia, valori tali da assicurare uno scatto da 0 a 100 in soli 4,5 secondi diventa la variante della gamma Wrangler più potente e performante nella guida off-road mai prodotta. Nel corso della presentazione, avvenuta a Detroit, Jeep ha anticipato rispetto al lancio che avverrà nel primo trimestre 2021 (limitatamente al mercato Usa) il lavoro fatto per spostare ancora più in alto l'asticella delle prestazioni off-road.

Un risultato a cui si è arrivati con la combinazione della trasmissione automatica a 8 rapporti TorqueFlite e del sistema di trazione full time con scatola di rinvio attiva Selec-Trac, con soluzioni specifiche come il kit di sollevamento da 2 pollici, i pneumatici da 33 pollici montati su cerchi da 17 pollici con sistema beadlock, gli assali heavy-duty Dana 44, il rapporto finale al ponte di 3,73 e il dispositivo di bloccaggio del convertitore di coppia della trasmissione. ''Questa è la Jeep Wrangler più potente, veloce e performante che abbiamo mai realizzato - ha dichiarato Jim Morrison, head of Jeep Brand - FCA North America - Il kit di sollevamento installato direttamente in fabbrica e la coppia elevata erogata ai bassi regimi dal motore V8 fanno della Rubicon 392 la regina incontrastata del fuoristrada, sia nell'uso su ostacoli e rocce a bassa velocità che nell'affrontare tratti ripidi. Inoltre, quando l'asfalto si sostituisce allo sterrato, la Rubicon 392 assicura prestazioni di riferimento anche su strada''.



Riconoscibile estrenamente anche per l'inedita presa d'aria sul cofano - che contribuisce al raffreddamento del motore V8 - questa nuova Wrangler propone la particolarità del sistema Tri-level Hydro-Guide, un circuito secondario, integrato proprio nel cofano, che consente al motore di 'respirare' ed erogare la massima potenza anche quando la presa d'aria frontale è totalmente ostruita da fango, neve o altri detriti. Internamente spiccano il volante sportivo rivestito in pelle ispirato al mondo delle corse con paddle in alluminio per il cambio marcia - una novità assoluta per Wrangler - e i sedili anteriori di ispirazione racing, che assicurano confort e protezione per guidatore e passeggero anche in situazioni 'estreme'.