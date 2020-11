Hyundai i20, rivoluzione passa anche da tecnologia

Tecnologie intelligenti, nuove motorizzazioni e design rivoluzionato, per la terza generazione di Hyundai i20. Uno dei modelli più apprezzati nella storia del brand coreano si è ripresentato sul mercato italiano con un design completamente rivoluzionato insieme a nuove motorizzazioni elettrificate e a una ricca dotazione di tecnologia intelligente, dove i sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai Smartsense si accompagnano a nuove funzioni di connettività. Nuova i20 è infatti il primo modello in Europa a interpretare la nuova cifra stilistica Hyundai 'Sensuous Sportiness', che rispetto alla generazione precedente ha ridefinito le proporzioni grazie al tetto abbassato, alla carrozzeria più larga e alla maggiore lunghezza, mentre il passo è stato aumentato di 10 mm. Le nuove proporzioni offrono maggior spazio agli occupanti, e il volume del bagagliaio è stato aumentato di 25 litri, arrivando così a 351 litri complessivi.



Il look sportivo è sottolineato dai nuovi cerchi in lega da 17", così come dalla griglia anteriore e dai paraurti ridisegnati.



All'interno, i designer di Hyundai hanno cercato innovative soluzioni estetiche e tecniche per un look giovane e accattivante. Lo spazio interno è ampio, sono stati combinati il nuovo cluster digitale da 10.25''' e lo schermo touchscreen centrale da 10.25'' con funzionalità split-screen per il multitasking e tecnologia Hyundai Bluelink che viene fornito con un abbonamento gratuito di cinque anni. Nuova i20 offre una guida ancora più efficiente con una gamma motori rinnovata e una scelta tra due differenti propulsori e tre trasmissioni. Al top della gamma un motore 1.0 T-GDi turbo benzina da 100 CV abbinato a un sistema mild-hybrid a 48 volt che contribuisce a una riduzione del 3-4% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2. Questa opzione è disponibile con il cambio a doppia frizione a sette marce (7DCT) o con il nuovo manuale intelligente a sei marce (iMT), che scollega il motore dalla trasmissione dopo che il conducente rilascia l'acceleratore, permettendo all'auto di entrare in modalità coasting per un ulteriore risparmio di carburante. In alternativa, Nuova Hyundai i20 è disponibile con un 1.2 MPi a 4 cilindri da 84 CV abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti. Nuova Hyundai i20 Hybrid Connectline con Exterior Pack (Fari Full LED, fendinebbia anteriori e vetri posteriori oscurati), motore 1.0 T-GDI 48V da 100 CV e cambio manuale intelligente a sei rapporti (6iMT), è proposta con quote mensili da 149 euro e un anticipo di 5.850 euro grazie al finanziamento Hyundai i-Plus e permuta o rottamazione dell'usato (TAN 4,96%, TAEG 6,83%) per un vantaggio cliente di 2.750 euro. Inoltre, dopo quattro anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l'auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.