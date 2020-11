Bentley Flying Spur V8, produzione entrata nel vivo

La nuova Flying Spur V8 è entrata nel pieno della produzione presso la sede Crewe di Bentley. La prima fabbrica carbon neutral al mondo per la produzione di auto di lusso, farà uscire presto dai propri cancelli le prime auto in viaggio verso rivenditori e clienti. Al lavoro su ogni nuovo modello c'è un team di artigiani che impiegano oltre 100 ore di lavoro per completare ciascuna delle 84 singole fasi. Il processo di creazione di una nuova Flying Spur è meticoloso nell'approccio e, ad esempio, ci vogliono 141 artigiani che utilizzano tre chilometri di filo per combinare 350 pezzi di pelle unici per realizzare i 60 componenti che formano gli interni. Obiettivo di tutto il processo è quello di creare un'esperienza di guida più incentrata sul conducente. Il cuore dell'auto è il motore V8 Bentley da 4.0 litri, biturbo, che produce una potenza di picco di 542 CV e utilizza turbocompressori twin-scroll per raggiungere la sua coppia massima di 770 Nm a 2.000 giri al minuto. Rispetto alla versione V12, il V8 è più leggero di 100 kg, così da rendere il veicolo più agile e reattivo. Il nuovo modello include le più recenti innovazioni sul fronte del propulsore e del telaio, come Adaptive Air Suspension, Torque Vectoring by Brake, Drive Dynamics Control e Electric Steering, tutto come caratteristiche standard. Inoltre, i clienti potranno aggiungere la tecnologia antirollio elettrica 48V di Bentley (Bentley Dynamic Ride) e lo sterzo integrale elettronico per una maggiore agilità. Flying Spur V8 sarà disponibile sia in configurazione a quattro che cinque posti.