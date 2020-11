Audi SQ2, nuova generazione e cuore da 300 CV

Una nuova generazione di Audi SQ2 che si rinnova e mostra le unghie. Se due anni fa la casa dei quattro anelli ha lanciato sul mercato la prima generazione di SQ2, ora per il SUV compatto è tempo di novità nella forma ma anche nella sostanza, a cominciare dal primo impatto esterno con la silhouette più distintiva. Come per ogni modello S, il cuore è il motore 2.0 TFSI che eroga 300 CV e 400 Nm di coppia da 2.000 a 5.300 giri/min. Realizzato a Győr da Audi Ungheria, il quattro cilindri di due litri TFSI di 1.984 cc raggiunge un regime massimo di 6.500 giri/min e, optando per il programma dynamic mediante il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select, porta in dote un'eccezionale reattività alle pressioni dell'acceleratore. Il sound allo scarico è da vera auto sportiva. In abbinamento al 2.0 TFSI lavora la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.

Guarda le fotoAudi SQ2



Le marce basse sono relativamente corte, così da garantire la massima reattività, mentre quelle alte sono lunghe, a vantaggio del contenimento dei giri motore e dei consumi. Attivando la modalità di guida 'efficiency'diviene possibile veleggiare nelle fasi di rilascio. Analogamente a ogni modello della famiglia Audi S, nuova Audi SQ2 si avvale della trazione integrale permanente quattro. Le sospensioni sportive portano invece in dote un ribassamento dell'assetto di 20 mm rispetto alla configurazione standard di Audi Q2. La connotazione sportiva non manca nemmeno nell'abitacolo che vede predominare in abitacolo le tinte scure. Il rivestimento del padiglione è nero, mentre la pedaliera e il battitacco sono in acciaio inox. L'Audi virtual cockpit, di serie per la variante sport attitude, è caratterizzato da una grafica dedicata all'accensione del propulsore. I sedili anteriori sportivi, di primo equipaggiamento, sono rivestiti in tessuto e pelle. A richiesta sono disponibili finiture in pregiata pelle Nappa o in pelle e microfibra Dinamica. Quest'ultima una novità chiamata a sostituire l'Alcantara e votata alla sostenibilità. Simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciata, è in ampia parte realizzata mediante poliestere riciclato ricavato da prodotti tessili e bottiglie in PET. Tra le novità appannaggio del restyling di Audi SQ2, che arriverà nelle concessionarie nel corso del primo trimestre del 2021, spicca anche la previsione di serie dei servizi Audi connect Remote & Control che forniscono informazioni utili sulla vettura, collegandola allo smartphone tramite l'app myAudi.