Volkswagen Touareg, versioni plug-in sono Hybrid e R

Prosegue l'elettrificazione della gamma Volkswagen con l'introduzione delle due varianti ibride plug-in del SUV Touareg. Le novità si chiamano Hybrid e R ed entrambe sono in grado di percorrere fino a 47 km in modalità 100% elettrica nel ciclo WLTP e di registrare consumi contenuti.



La nuova Touareg eHYBRID è disponibile negli allestimenti Atmosphere ed Elegance, mentre la R ne è la variante sportiva da 340 kW.



I due SUV ibridi plug-in a trazione integrale si distinguono anche per la ricca dotazione di serie. Questa include, tra gli altri, il climatizzatore automartico a quattro zone, l'interfaccia interamente digitale Innovision Cockpit con sistema di navigazione Discover Premium e il tetto panoramico apribile in vetro. Inoltre, la nuova Touareg R include di serie anche il fari interattivi a LED Matrix IQ.LIGHT. Le nuove Touareg eHYBRID e Touareg R hanno un'autonomia in modalità 100% elettrica di circa 47 km e un'elevata efficienza, rese possibili dall'interazione tra il motore elettrico e il turbo benzina 3.0 V6 TSI. Oltre all'uso urbano, il sistema di propulsione ibrido plug-in di queste nuove Touareg ha un elevato rendimento anche nei lunghi viaggi, durante i quali la batteria viene ricaricata di continuo durante la marcia grazie al recupero dell'energia in frenata. Questa tecnologia permette alle nuove Touareg eHYBRID e Touareg R di spegnere il V6 TSI nelle fasi di decelerazione o in discesa, così da procedere a zero emissioni. La collaborazione tra motore elettrico e motore a combustione è resa ancora più efficiente dalla strategia ibrida predittiva di questi modelli.



Entrambe le nuove Touareg, infatti, usano la posizione sulle mappe del sistema di navigazione anche per ottenere il consumo più ridotto possibile nelle medie e lunghe distanze. Per farlo, i SUV Volkswagen integrano i dati sul percorso nel controllo del sistema ibrido. Grazie a tutto ciò, le nuove Touareg eHYBRID e Touareg R riescono a raggiungere un'autonomia complessiva fino a 810 km. Le versioni eHYBRID Atmoshpere ed Elegance sono disponibili in Italia al prezzo di listino di 76.900 Euro, mentre la versione R ha un prezzo di listino di 94.900 Euro.