Renault Kangoo e Express, rivoluzione furgonette

Due nuove versioni per Akgoo ed Express, i due van Renault anche in versione van e passeggeri.



La gamma complementare sarà presentata e commercializzata a partire dalla primavera del 2021."Renault rivoluziona ancora una volta il segmento delle furgonette e dei multispazio - ha detto Mark Sutcliffe, Direttore Alleanza della Divisione Veicoli Commerciali - con Nuovo Kangoo e Nuovo Express. Questi nuovi modelli complementari consentiranno di rispondere alla grande varietà di esigenze sia di clienti professionali sia di clienti privati. Con oltre 4 milioni di unità vendute dal 1997, Kangoo è un veicolo iconico. Renault sorprende con la novità dell'Easy Side Access su Nuovo Kangoo Van per facilitare il carico laterale. Kangoo Van e Kangoo saranno entrambi proposti in versione elettrica, per rispondere alle sfide della mobilità urbana". Sul fronte tecnologico, tra le novità di Kangoo Van ci sono l'Easy Side Access e l'Easy Inside Rack. Il primo consente di accedere facilmente al pianale di carico, indipendentemente dai vincoli di parcheggio, mentre il secondo è il portapacchi interno a scomparsa che consente di trasportare oggetti lunghi ed ingombranti in altezza, al di sopra del lato passeggero, liberando spazio a livello del pianale. Nuovo Kangoo è invece un veicolo multispazio dotato di cinque veri posti e risponde anche alle esigenze delle famiglie numerose. Rivisitato il design, ne è stato aumentato il comfort e gli equipaggiamenti, così come aggiornati sono i nuovi dispositivi di assistenza alla guida. Il nuovo Express Van, dal canto suo, è pensato soprattutto per i giovani imprenditori e le piccole flotte aziendali alla ricerca della praticità. Il nuovo abitacolo, dotato di sedili rinforzati, introduce maggiore qualità e comfort a bordo.



Un'attenzione particolare è stata dedicata ai vani portaoggetti e all'ergonomia. Comprende il sistema multimediale Renault Easy Link e propone vari dispositivi di assistenza alla guida come il Rear View Assist per il monitoraggio della visione posteriore, il Blind Spot Warning, i Parking Radar anteriori e posteriori, per non dimenticare lo specchietto Wide View nell'aletta parasole passeggero. Per finire, il nuovo Express, da multispazio versatile ed economico, propone cinque posti e un grande volume di carico. È pensato per un utilizzo misto (professionale e familiare), ma anche per gli artigiani e i commercianti.