Peugeot 508, si rinnova la gamma: 4 allestimenti e 3 pack

L'ammiraglia Peugeot si aggiorna e si presenta al pubblico italiano con una gamma versioni ottimizzata. La 508 adotta la nuova strategia condivisa anche da altri modelli della casa ed ottimizzata su quattro allestimenti, tre dei quali arricchibili con un Pack che include gli optional più richiesti dai clienti.



Questa strategia ha lo scopo di facilitare il processo di analisi dei clienti e la conseguente individuazione della versione più adatta per le proprie necessità, senza rischiare di perdersi nella scelta di decine di opzionali. In aggiunta, la strategia dei pack offre un controvalore maggiore rispetto ai singoli optional e garantisce anche un maggiore valore residuo in fase di rivendita, perché nella valutazione di un veicolo usato conta la versione e non gli optional acquistati a parte.



La gamma ruota quindi attorno agli allestimenti Active, Allure e GT, da cui derivano, rispettivamente, la Active Pack, Allure Pack e GT Pack. La differenza di prezzo è di solo 800 euro tra la versione standard e quella con Pack, mentre nel caso di GT e GT Pack è di 3.000, perché la dotazione è ancor più ricca. In aggiunta a queste 6 combinazioni, Peugeot conferma la presenza dell'allestimento Business pensato per chi dell'auto ne fa un utilizzo lavorativo, con dotazioni di serie pensate per aumentare ancor più la sicurezza ed il comfort di guida.



Con l'occasione, Peugeot ottimizza anche la gamma motori e fa uscire di scena il motore Diesel BlueHDi 2 litri, nelle varianti 160 e 180, e rende il cambio automatico EAT8 di serie su tutte le motorizzazioni, inclusa la Diesel BlueHDi da 130 CV. La gamma motori di nuova 508 declina perfettamente il concetto del 'Power of Choice' e permette di scegliere tra motorizzazioni benzina PureTech turbo di 130, 180 e 225 CV, diesel BlueHDi da 130 e plug-in Hybrid da 225 CV complessivi. Tre diverse strade in termini di alimentazione che permettono di individuare la versione più adatta alle proprie esigenze di utilizzo.



A corollario di queste novità di gamma, Peugeot ha rivisto anche la gamma colori, composta ora di sole tinte metallizzate, la cui tinta base offerta di serie è il Blu Celebes. In alternativa a questa tinta può esser scelta la Grigio Platinium, il Grigio Artense, il Nero Perla, Dark Blu o le tinte speciali Bianco Madreperla e la nuova tinta Rosso Elixir.



La nuova gamma 508 è ordinabile già da oggi in concessionaria con prezzi che partono dai 32.500 euro della 508 PureTech 130 Active. Per la versione SW servono 1.000 euro in più.