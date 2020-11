Kia Sorento Plug-in Hybrid, svelati i segreti sotto la pelle

Al suo arrivo nelle concessionarie italiane mancano ancora alcuni mesi, ma Kia ha deciso di svelare in anticipo i segreti tecnologici che fanno del suv Sorento Plug-in Hybrid un nuovo riferimento nel segmento. Grazie all'adozione della nuova piattaforma globale N3 - pensata fin dall'inizio per accogliere l'elettrificazione - è stato infatti possibile alloggiare il sistema ibrido plug-in lasciando tutto lo spazio necessario per i passeggeri e i bagagli pur con la sistemazione della terza fila di sedili Nuovo Kia Sorento sarà dunque uno dei suv ibridi plug-in più pratici sul mercato, capace di unire i vantaggi dell'architettura suv 7 posti con quelli, innegabili, della propulsione PHEV che permette di viaggiare per 50 km in modalità 100% elettrica e, in ogni caso, di ottenere dall'unità a benzina minimi consumi e minime emissioni.

Il vano motore di Sorento Plug-in Hybrid ospita un quattro cilindri T-GDi da 1,6 litri a iniezione diretta di benzina e dotato di turbocompressore, che eroga 180 Cv con una coppia massima di 265 Nm. A questa unità termica è affiancato un motore elettrico da 67 kW (90 Cv) che a sua volta eroga una coppia istantanea di 304 Nm. Dal funzionamento combinato dei due motori il sistema fornisce una potenza complessiva 265 CV e una coppia ottimizzata a 350 Nm di coppia. Come si può osservare in uno 'spaccato' del nuovo suv che visualizza le parti nascoste dalla carrozzeria - il motore elettrico è stato posizionato tra quello termico e la trasmissione e questo è stato possibile in virtù delle dimensioni ridotte del quattro cilindri turbo a iniezione diretta, completamente in alluminio. La combinazione delle due unità (termico ed elettrico) permette a Sorento Plug-in Hybrid di funzionare in modalità totalmente elettrica oppure di attingere ad entrambi i propulsori, con trazione sulle ruote anteriori o su tutte e quattro.

La batteria ai polimeri di litio ad alta capacità (13,8 kWh) è collocata sotto i sedili anteriori ed è contenuta in un alloggiamento di sicurezza a forma di 'sella' posto sopra l'albero di trasmissione, così da non invadere l'abitacolo o il vano bagagli, come avviene invece su molti altri modelli ibridi plug-in dove la batteria spesso sottrae volume all'area dedicata al carico. Va ricordato anche che il pacco batteria di Sorento Plug-in Hybrid è dotato di un sistema di raffreddamento ad acqua con circuito indipendente, così da garantire una gestione del calore ottimale. Questo sistema permette infatti di stabilizzare le temperature di esercizio e garantisce le massime prestazioni. Questa posizione ribassata della batteria al centro della piattaforma comporta una serie di benefici legati non solo al baricentro basso ma anche una distribuzione del peso più equilibrata in senso longitudinale. Ciò si traduce in un comportamento ottimale di Sorento Plug-in Hybrid su strada e in off road, con la massima agilità e prontezza di risposta al conducente. In termini dinamici, questa soluzione tecnica smorza il rollio in marcia, non accresce il beccheggio nelle fasi di frenata e accelerazione e assicura più stabilità nei curvoni autostradali ad ampio raggio, contribuendo significativamente a sicurezza e piacere di guida.

Il serbatoio della benzina ha una capacità di 67 litri e si trova sotto il pianale in corrispondenza della seconda fila di sedili, mentre l'alimentatore delle batterie da 3,3 kW è stato posto in coda sotto il pianale di carico. Una collocazione che ha consentito di lasciare più spazio ai passeggeri della terza fila mantenendo anche uno spazio di carico generoso. Dal punto di vista della capacità di carico Sorento Plug-in Hybrid ha davvero pochi rivali essendo uno dei più spaziosi della sua categoria con ben 809 litri se si viaggia con la terza fila di sedili ripiegata. Con tutti e sette i sedili in posizione invece, sono comunque disponibili 175 litri. I sedili della terza fila sono singoli e si possono ripiegare facilmente e in modo indipendente. Una volta richiusi, scompaiono lasciando un vano perfettamente piatto. La seconda fila di sedili con frazionamento 60:40 può essere anch'essa per lasciare spazio a carichi ingombranti.