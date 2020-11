Aznom Palladium, monumentale suv-limousine su base Ram 1500

Palladium nasce dalla creatività di Marcello Meregalli, fondatore di Aznom, azienda che va letta al contrario per scoprire il suo forte legame con Monza e la tradizione automobilistica della Brianza e dei tanti fornitori di tecnologie e al tempo stesso di artigianato che popolano la valle dei 'mutur' a nord di Milano. Costruito sulla base meccanica di un pick-up Ram 1500, di cui conserva quegli elementi (come la plancia e buona parte della piattaforma elettrica ed elettronica) questo gigantesco suv-limousine è lungo quasi 6 metri e alto 2, per un peso complessivo che supera le 2,5 tonnellate. Ed è davvero - come si legge nella nota dell'azienda - ''un'automobile unica e sorprendente'' che nelle intenzioni della Aznom verrà costruita in soli 10 costosi esemplari.

Anche se il nome Palladium si rifà al celebre architetto del 16mo secolo Andrea Palladio, l'suv-limousine disegnato da Alessandro Camorali dello Studio Camal di Torino non può essere certo paragonato per 'leggerezza' alle ville del Brenta, ma si fa comunque notare per alcune particolarità. Ne sono un esempio la griglia con elementi retroilluminati, l'originale sistema di apertura del bagagliaio e - certamente - l'imponente arredamento dell'abitacolo, una via di mezzo tra un'ammiraglia su quattro ruote e una suite da albergo a sei stelle. La presentazione, per il momento, è solo statica ma il V8 Hemi 5,7 alloggiato sotto al monumentale cofano motore dovrebbe erogare 700 Cv e permettere al Palladium di scattare da 0 a 100 in 4,5 secondi.