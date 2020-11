Rezvani Hercules, mostruoso 6x6 anche 'militare'

Rezvani ha svelato il nuovo Hercules 6x6 in tutte le sue 'mostruose' dimensioni e prestazioni. Il modello segue le orme della Rezvani Tank ma con ben quattro ruote posteriori. Il gigantesco pick-up può ospitare sotto il cofano una varietà di opzioni di motore, tra i quali un 3,6 litri Pentastar V6 con 285 CV e 353 Nm di coppia. I clienti possono anche optare per un 3,0 litri Ecodiesel V6, per un 6,4 litri HEMI V8 con 500 hp, oppure ancora il sovralimentato 6,2 litri V8 mutuato dalla Dodge Challenger SRT Demon. I primi tre motori saranno offerti con un cambio automatico a otto marce o un cambio manuale a sei marce. Tuttavia, il V8 sovralimentato da 7.0 litri è disponibile solo con un cambio automatico a otto marce fornito dalla Ram 1500 TRX. Indipendentemente dal gruppo propulsore selezionato, tutti sono dotati di un sistema a sei ruote motrici on-demand. Questo consente ai proprietari di passare dalla trazione 6x2 alla 6x4 o 6x6 a piacimento.

A proposito di prestazioni e imponenza, se il modello standard non è abbastanza interessante, c'è anche una Military Edition che presenta armatura in Kevlar, vetro antiproiettile, pneumatici protettii, un serbatoio di carburante autosigillante, protezione anti-esplosione e protezione elettro-magnetica. Il modello presenta anche una sospensione rinforzata, maniglie delle porte elettrificate e un sistema di cortina fumogena. Altri punti salienti includono un sistema di visione notturna termica, un citofono, maschere a gas e luci 'accecanti' per ostacolare la visibilità dei potenziali aggressori. Per concludere. I prezzi annunciati partono da 225 mila dollari e arrivano 325 mila per l'edizione militare. (ANSA).