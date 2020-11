SSangyong Rexton, 'gigante' coreano ancora più potente

Tempo di cambiamenti per SsangYong Rexton, che la casa coreana porterà anche in Italia nel 2021. Il nuovo SUV, già presentato per il mercato coreano, cambia in termini di design esterno e interno, completamente rivisitato, con un nuovo gruppo propulsore e ad avanzati sistemi di assistenza alla guida.



Sul fronte esterno, il design di Rexton è stato accentuato da un profilo in linea con la categoria SUV, ma con uno stile urbano.



Il frontale è invece caratterizzato da una struttura stratificata all'interno della quale spicca il sistema full LED Dual Projection. La griglia del radiatore a forma di diamante segna anche l'inizio di un nuovo capitolo in termini di stile per la casa coreana. All'interno, il look generale è stato migliorato su vari aspetti, con una nuova finitura delle porte, un volante a D e quattro raggi con doppia cucitura a diamante per un'immagine più sportiva. È stata rivista anche la console superiore con una finitura lucida e tasti touch per una maggiore comodità. Con i sedili posteriori in posizione, Rexton offre un volume di carico pari a 784 litri, mentre con la seconda fila di sedili reclinata, l'area di carico si espande a 1.977 litri.



La nuova console centrale presenta ora un porta-bibite verticale, dotato di copertura per utilizzare lo spazio al meglio. Nella seconda fila, invece, i passeggeri hanno a disposizione una presa elettrica da 12V, oltre a 2 porte USB. Il quadro strumenti digitale a colori, modificabile in tre modalità diverse, è stato ampliato a 12,3 pollici e mostra tutte le informazioni essenziali, oltre alle mappe di navigazione e al contenuto AVN, per una guida confortevole. Con un incremento di 21cv, il nuovo motore è dotato ora di 202CV. L'auto è anche equipaggiata con cambio automatico a 8 rapporti che, abbinato al potente nuovo motore, fornisce una migliore efficienza rispetto alla precedente trasmissione a 7 rapporti, ma anche una sensazione più fluida nel cambio marcia e minore rumore.



SsangYong ha scelto per la prima volta un innovativo cambio elettronico 'shift-by-wire' tipo leva. Per quanto la sicurezza, Rexton è dotato di tecnologie Deep Control, tra cui IACC (Intelligent Adaptive Cruise Control), telaio quad frame a quattro strati, nove airbag, di cui uno per le ginocchia del conducente, due sui sedili posteriori e un segnale che ricorda di allacciare le cinture di sicurezza per tutti i sedili, per garantire la massima sicurezza. Dopo il lancio in Corea, il nuovo Rexton sarà presto in commercio a livello internazionale.



Nel mercato italiano il lancio è previsto nel primo semestre del 2021.