Opel Insignia si rifà il look, più hi-tech e confortevole

A tre anni dal lancio della seconda generazione, l'ammiraglia di segmento D di Opel si rifà il look, un facelift dove trovano spazio tante tecnologie e a una gamma di motori efficienti. Nuova Insignia è disponibile per gli ordini nelle versioni Grand Sport, Sports Tourer e GSi. Per un prezzo d'ingresso di 34.500 euro, la berlina Grand Sport nell'allestimento Business Edition offre già caratteristiche come sedili comfort, aria condizionata e il sistema Multimedia Navi compatibile con Apple Carplay e Android Auto, con schermo touch a colori da 7 pollici. In più, i fari a LED garantiscono una visione ottimale al buio. La nuova Opel Insignia è il primo modello del marchio a offrire solo proiettori full LED. Sistemi di assistenza come l'avviso di collisione anteriore con rilevamento pedoni e frenata di emergenza automatica e il Lane Keep Assist aumentano ulteriormente la sicurezza dei passeggeri e degli utenti della strada. I prezzi per la versione Sports Tourer in allestimento Business Edition con lo stesso equipaggiamento e motore partono invece da 35.500 euro.

Entrambe hanno lo stesso sguardo, grazie all'esclusiva connotazione che i fari attivi IntelliLux LED Pixel conferiscono. Sono dotati di 84 moduli LED per faro e reagiscono più rapidamente e con maggiore precisione che in passato, assicurando una visibilità ottimale a chi guida Insignia senza abbagliare le auto che precedono o quelle che provengono dalla direzione opposta. Grazie ai nuovi fari IntelliLux LED Pixel, standard sulle versioni Business Elegance e Ultimate, l'ammiraglia Opel si pone al vertice del proprio segmento. Quando necessario, escludono l'area che circonda i veicoli che sopraggiungono in senso opposto o che ci precedono. Questo significa eliminare completamente l'abbagliamento causato agli altri utenti della strada, portando al massimo la visibilità. Una caratteristica che introduce il tema dei sistemi ausiliari per la sicurezza, quegli ADAS che rientrano in uno specifico pacchetto: Innovation Pack 2 presenta il controllo adattivo della velocità di crociera, l'avviso di pre-collisione con frenata, l'head-up display sul parabrezza per non distogliere lo sguardo dalla strada e il quadro strumenti con schermo a colori da 8''. Con soli 1.300 euro, questa dotazione completa Opel Insignia idealmente dal punto di vista della sicurezza.

La sportività rappresenta invece un lato che Insignia Grand Sport e Sports Tourer vogliono dimostrare con la concretezza di specifiche tecnologie. Come il sistema di controllo dinamico dell'assetto Flexride, disponibile come opzionale, pronto a cambiare carattere al dinamismo della vettura. Inoltre è possibile scegliere tra distinte modalità grazie a questo assetto: Sport che rende le sospensioni più rigide, lo sterzo più diretto e la risposta all'acceleratore più pronta, Tour che modifica tutti i parametri per dare priorità al comfort oppure Normale che adatta costantemente le caratteristiche allo stile di guida, aggiunge piacere e seguono lo stato d'animo del guidatore. La dimensione Diesel è rappresentata dal1.5 con 122 CV ed il 2.0 CDTI da 174 CV, mentre chi preferisce l'alimentazione benzina può puntare sul1.4 Turbo da 145 CV, oppureil 2.0 Turbo da ben 200 CV. La possibilità di scegliere tra nuovi cambi tra i quali il manuale oppure gli automatici AT8 a otto rapporti ed AT9 a nove rapporti completa il quadro, cui si può solo aggiungere la trazione integrale AWD con Torque Vectoring, disponibile per il 2.0 CDTI da 174 CV e accompagnata dal cambio automatico AT8.

A bordo il comfort è assicurato: il merito va sicuramente ai sedili con certificazione AGR, l'ente indipendente di medici posturali tedeschi che si occupa di certificare, tra le altre cose, i migliori sedili in campo automobilistico. La certificazione è ottenuta in virtù dei sedili Opel regolabili in 8 direzioni, con regolazione lombare e seduta allungabile. Anche lo spazio a disposizione dei bagagli è decisamente all'altezza di un'ammiraglia di gamma: Opel Insignia Grand Sport passa da 490 a 1.450 litri di capacità, mentre Insignia Sports Tourer balza da 560 a 1.665 litri.