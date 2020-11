Audi, completa gamma elettrificata con V6 da 286 CV

Si amplia l'offerta elettrificata di Audi con l'entrata a listino del propulsore V6 3.0 TDI da 286 CV. Il nuovo arrivato va a completare l'elettrificazione della gamma media della casa dei quattro anelli che ora comprende A4 nelle configurazioni berlina, Avant e allroad quattro, A5 nelle declinazioni Sportback, Coupé e Cabriolet, così come la nuova generazione di Audi Q5, proposte esclusivamente con propulsori benzina e diesel dotati della tecnologia mild-hybrid a 12 o a 48 Volt.

A questi modelli si aggiungono le varianti sportive Audi S4 e Audi S4 Avant TDI, oltre ad Audi S5 Sportback e Audi S5 Coupé TDI, dotate del V6 3.0 TDI assistito dal sistema MHEV a 48V e dalla doppia sovralimentazione mediante turbocompressore e compressore ad azionamento elettrico. Cuore del sistema mild-hybrid a 12 e a 48 Volt, condiviso dall'intera gamma media Audi, fatta eccezione per le varianti g-tron a metano di Audi A4 Avant e Audi A5 Sportback, è l'alternatore-starter azionato a cinghia, collegato all'albero motore che, nelle fasi di decelerazione, recupera energia, successivamente immagazzinata nella batteria agli ioni di litio e veicolata ai dispositivi integrati nella rete di bordo. Quando il conducente rilascia il pedale dell'acceleratore in un ampio range di velocità, le vetture assistite dalla tecnologia MHEV possono avanzare per inerzia a motore acceso o spento per un massimo di 40 secondi.



La tecnologia mild-hybrid a 12 o a 48 Volt è denominata 'ibrido leggero' e beneficia di tutti i vantaggi fiscali e di mobilità connessi all'omologazione ibrida. Il nuovo propulsore 3.0 TDI quattro tiptronic, 286 CV MHEV 48V, è il 'tassello' che completa il mosaico dell'elettrificazione della gamma media Audi ed è caratterizzato da un'architettura a 6 cilindri a V. Forte di 620 Nm di coppia sin da 1.750 giri/min, consente a nuova Audi Q5 3.0 TDI quattro tiptronic di scattare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 240 km/h. Audi Q5 3.0 TDI quattro tiptronic è proposta negli allestimenti S line ed S line plus, con prezzi a partire da, rispettivamente, 70.400 euro e 72.500 euro.