Volkswagen GTD 200 Cv eco variante gasolio più performante

Con una potenza di 200 Cv e 400 Nm di coppia è la Golf GTD più performante di sempre, ma con un consumo combinato NEDC di soli 4,4 litri per 100 km ed emissioni di CO2 contenute in 117 g/km, è una delle auto a gasolio più efficienti sul mercato, perfetto esempio di come Golf non sia solo un modello che soddisfa a 360 gradi le aspettative della clientela ma anche un perfetto 'dimostratore' del saper fare di Volkswagen nella tecnologia motoristica. Golf GTD, che arriva nelle concessionarie italiane entro la fine di novembre a partire da 41.450 euro, può infatti contare su un motore diesel diesel turbocompresso dotato di convertitore catalitico con doppio SCR - il cosiddetto twin dosing - che riduce significativamente le emissioni di ossido di azoto (NOx) e rende questo TDI un vero 'amico' dell'ambiente. Un cuore a gasolio ipertecnoligico capace comunque di entusiasmare per la sportività come testimoniano il tempo di soli 7,1 secondi per scattare da 0 a 100 e i 225 km/h di velocità massima raggiungibile in assenza di limiti. Al lancio sul mercato Golf GTD propone di serie il cambio a doppia frizione a 7 rapporti (DSG) di serie e i fari a Led che si fondono - per una nuova identità luminosa - con l'aletta della griglia del radiatore illuminata. Altri elementi caratteristici sono la griglia della mascherina con disegno a nido d'ape e la presa d'aria inferiore in un unico pezzo, anch'essa con un motivo a nido d'ape. È incorniciata all'esterno da un'applicazione nera, con un originale disegno ad ala sui lati. Nuovi anche i fendinebbia opzionali che sono integrati nella presa d'aria con una disposizione a forma di X. Lateralmente spiccano i cerchi in lega Richmond standard da 17 pollici che lasciano bene in vista le pinze freno verniciate in rosso. L'ottava generazione di Golf GTD evidenzia anche un design della parte posteriore dinamico e ben 'piantato' a terra, con gruppi ottici posteriori a Led e scritta GTD è posizionata centralmente sotto l'emblema Volkswagen anziché dl lato. Lo spoiler sul tetto è esteso verso la parte posteriore dell'auto e si fonde perfettamente con il bordo nero attorno al lunotto, rendendo il look della Golf GTD ancora più piatto. Ulteriori tratti distintivi sono il diffusore sportivo e i doppi terminali di scarico dell'impianto di scarico. All'interno si notano i sedili anteriori sportivi premium con poggiatesta integrato rivestiti nel tradizionale motivo scozzese Scalepaper, che è stato però ridisegnato con dettagli argentati integrati nel tartan grigio e nero come cuciture. Una clip metallica sul volante sportivo in pelle traforata indica ricorda al pilota che si trova a bordo di una Golf GTD così come è caratteristico il pulsante di avviamento e di arresto del motore che lampeggia in rosso fino a quando non viene azionato. Una serie di innovativi sistemi di assistenza e per il confort completa la dotazione high tech a disposizione del guidatore: è il caso del bloccaggio elettronico del differenziale XDS e la tecnologia Car2X, che consente ai veicoli di avvisarsi reciprocamente dei pericoli.