Peugeot, arriva motore BlueHDi 140 S&S su Traveller

Peugeot Traveller, monovolume della casa del Leone disponibile in tre diverse lunghezze e in grado di ospitare comodamente a bordo fino a 8 persone, aggiorna la sua gamma. Tra le versioni disponibili è prevista anche la nuova motorizzazione BlueHDi 140 Stop&Start, disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o automatico EAT8 ad 8 rapporti. Questa nuova motorizzazione, forte di 145 CV, va a sostituire le precedenti motorizzazioni BlueHDi 150 con cambio manuale e BlueHDi 120 con EAT8.



Con l'arrivo di questo nuovo motore, Traveller può contare su diverse motorizzazioni diesel BlueHDi 120 con cambio manuale a 6 rapporti, 140 manuale ed automatica, 180 disponibile esclusivamente con cambio automatico EAT8. In tempi recenti è stata poi introdotta in gamma anche la versione 100% elettrica, e-Traveller, forte di 136 CV e con due diverse capacità di batteria, 50 kWh o 75 kWh. Ordinabile già da oggi, Peugeot Traveller BlueHDi 140 S&S ha un prezzo che parte da 35.200 euro ed arriverà nelle concessionarie a partire dalla fine di gennaio.