Nissan Navara, per 2021 aggiornamenti e tecnologia

Torna in scena Nissan Navara e per il 2021 è più tecnologico. Il pick-up della casa giapponese, con una storia di trent'anni alle spalle, si rinnova e punta, oltre che sui muscoli da 4x4, anche sul 'cervello' tecnologico. Più moderno nelle linee esterne, da sempre pensate in funzione delle capacità di affrontare ogni terreno, ma soprattutto aggiornato in termini di sicurezza e connettività. Le novità principali riguardano la Nissan Intelligent Mobility del nuovo Navara che può contare ora sull'Intelligent Forward Collision Warning, che monitora i due veicoli che precedono per ridurre il rischio di incidenti con più auto, così come la frenata di emergenza intelligente e l'Intelligent Around View Monitor, che utilizza quattro telecamere per aiutare i conducenti a notare le persone e le auto che circondano il veicolo, agevolando il parcheggio in parallelo o le operazioni per agganciare il Navara a un rimorchio. Un'altra novità è rapprsentata da un monitor per la guida in fuoristrada, che controlla gli ostacoli circostanti a basse velocità quando si è in modalità trazione integrale. Per assolvere al meglio i suoi compiti da fuoristrada l'assale posteriore è rinforzato, ha una maggiore capacità di carico e c'è anche un nuovo gradino integrato nel paraurti posteriore, per un accesso più facile al pianale. Nuova anche la cremagliera dello sterzo, per migliorare la manovrabilità a basse velocità e la risposta a tutte le andature. All'interno, pelle e tessuto, per la versione più sportiva PRO-4X. Proprio quest'ultimo allestimento arriva per la prima volta su Navara e Frontier, ovvero l'omologo in Messico e Sud America. Il pacchetto è rivolto agli amanti dell'avventura, per via del look più 'aggressivo', l'emblema nero e un paraurti anteriore con accenti arancioni. La griglia, le maniglie delle porte, il portapacchi e le pedane sono nere, così come i cerchi da 17 pollici per pneumatici da fuoristrada. Le vendite del nuovo Nissan Navara inizierano a dicembre in Thailandia. Gli altri mercati a seguire.

Guarda le fotoNissan Navara