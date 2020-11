Bmw 218i Gran Coupé, di 'piccolo' c'è soltanto il consumo

L'operazione Serie 2 Gran Coupé con cui Bmw ha portato il concetto di coupé a quattro porte (che ha già riscosso successo nei segmenti premium superiori) nelle compatte ha una missione molto precisa: trasferire i valori tipici dei modelli di fascia più alta in un ambito più accessibile e, soprattutto, con consumi e costi di gestione più contenuti.



Nella gamma della Serie 2 Gran Coupé, che è stata svelata nel novembre dello scorso anno ad uno degli ultimi Salone dell'Auto che si sono svolti con presenza fisica dei visitatori - quello di Los Angeles - la versione che meglio corrisponde a questa doppia prerogativa è la 218i con il motore turbo benzina 1.5 da 140 Cv. Per consumi ed emissioni, grazie alla raffinata tecnologia di questo 3 cilindri già utilizzato anche nelle Mini, la Bmw 218i Gran Coupé si posiziona infatti nella fascia più 'interessante' come dimostrano i 20 km che si percorrono con 1 litro secondo l'omologazione WLTP e i 114 g/lm di CO2 emessa, appena sopra alla variante a gasolio 220d Gran Coupé che notoriamente assicura i consumi e i valori di CO2 più bassi.

L'ultima evoluzione del motore B38 a tre cilindri ha permesso di tagliare le emissioni di 29 g/km rispetto al modello precedente e - al tempo stesso - di aumentare la potenza massima di 4 Cv generando una coppia massima di 220 Nm fra 1.480 a 4.200 giri, valore che può essere incrementato brevemente con una funzione overboost di altri 10 Nm quando il cambio Steptronic a doppia frizione a 8 rapporti è in una marcia pari o superiore alla quarta.



Grazie anche ad un peso contenuto in 1.350, l'output del 3 cilindri 1.5 assicura alla Bmw 218i Gran Coupé prestazioni che sono appaganti e rimandano al mondo delle premium compatte di classe superiore. Come abbiamo potuto verificare in un articolato test su strade d'ogni tipo e nelle condizioni meteo e di traffico più diverse, questa elegante Gran Coupé non delude mai nelle accelerazioni (0-100 in 8,7 secondi) e, in assenza di limiti, nella velocità di punta (215 km/h), In particolare alla tipica andatura autostradale, attorno ai 135-137 di tachimetro, e con il cambio in settima il motore 'gira' davvero piano, con la positiva conseguenza di contenere la richiesta di benzina da parte dell'impianto di iniezione.



Promossa a pieni voti anche la sofisticata trasmissione Steptronic a doppia frizione con otto rapporti fornita come opzione. Questa trasferisce la forza motrice alle ruote anteriori tramite due trasmissioni secondarie (ciascuna con la propria frizione) una delle quali è sempre innestata e l'altra disinnestata. Ciò consente di cambiare le marce in una frazione di secondo senza alcuna interruzione del flusso di potenza sia che venga utilizzato il sistema automatizzato o azionando manualmente la leva selettrice.

Il 'carattere' della 218i può comunque essere variato con il tradizionale selettore delle modalità di marcia che prevede le posizioni Eco Pro, Confort e Sport, in modo da adeguare la risposta dell'auto al tipo di guida che si vuole (e si può) attuare.

Vera compagna per grandi viaggi la Serie 2 Gran Coupé è comoda davanti e dietro nonostante la lunghezza contenuta in 4,52 metri e dimostra di essere attenta anche allo stato psicofisico del guidatore e dei suoi occupanti mettendo a disposizione nell'infotaiment due programmi (uno energizzante e uno rilassante) che sfruttano brani musicali specifici in memoria, settaggi particolari delle luci ambiente interne e perfino una regolazione variata del flusso d'aria dalle bocchette. Spicca su tutto la funzionalità dei display di bordo (il più grande misura 12,5 pollici) e delle funzioni accessibili e visualizzatili. Tutto si aziona facilmente, risponde rapidamente e propone una interfaccia ideale tra uomo e macchina, come raramente si trova anche in modelli molto più costosi. Il listino di Bmw 218i Gran Coupé parte da 32.000 euro e arriva a 38.200 euro nel caso dell'allestimento M Sport.