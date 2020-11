Volkswagen Golf R, svelata la versione da 320 Cv e 420 Nm

Dopo le anticipazioni, i dati ufficiali: Volkswagen ha svelato in anteprima mondiale della nuova Golf R. In Europa, il modello che con 320 Cv e 420 Nm di coppia diventa il più performante della famiglia della best seller di Wolfsburg. Con la nuova variante sportiva, Volkswagen sottolinea il grande potenziale della Golf che oggi viene declinata in un range di potenze comprese tra 90 e 320 Cv. La quinta generazione della Golf R accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,7 secondi e raggiunge una velocità massima (limitata elettronicamente) a 250 km/h ma con il pacchetto opzionale R-Performance la velocità massima aumenta a 270 km/h. Presenti un nuovo sistema di trazione integrale 4Motion con R-Performance Torque Vectoring che utilizza una centralina di controllo di nuova generazione che distribuisce la potenza alle quattro ruote motrici. Come prima mondiale, la trazione integrale è anche collegata in rete tramite un Vehicle Dynamics Manager (VDM) con altri sistemi di trasmissione come i bloccaggi elettronici dei differenziali (XDS) e il controllo adattivo del telaio DCC.



Grazie a questa stretta integrazione dei diversi sistemi, la nuova Golf R offre caratteristiche di trazione ottimali e manovrabilità neutra con il massimo livello di precisione.