Volkswagen Golf R, in arrivo nuova edizione davvero 'pepata'

Per il reveal della Golf R 2021 Volkswagen ha dato appuntamento a domani, ma il mondo degli appassionati delle Golf sportive è già in agitazione perché con la complicità di alcuni siti - e probabilmente con lo zampino della stessa Casa di Wolfsburg - sono già in circolazione le immagini praticamente definitive di questa Golf davvero 'pepata'. Basata sulla ultima generazione della popolare segmento C di Volkswagen, la R rappresenterà la massima espressione della sportività delle derivate Golf, con un motore turbo 2.0 da oltre 330 Cv (analogo a quello della Audi S3 ma ulteriormente potenziato) e con una particolare attenzione alla guidabilità.



Da questo punto di vista Golf R 2021 metterà a disposizione del pilota la trazione integrale, un assetto specifico, una aerodinamica specificamente sviluppata e una ulteriore evoluzione dei sistemi di gestione elettronica delle modalità di guida. L'obiettivo di Volkswagen è evidente: fare concorrenza alle varie Mercedes-AMG A35, Bmw M135i e Honda Civic Type R (oltre che alla citata Audi S3) con un modello perfetto per la pista - come dimostra l'attenzione prestata nei collaudi sull'anello del Nurburgring - ma anche molto fruibile nell'uso quotidiano. La versione R arriverà nella grande famiglia Golf dopo la GTI Clubsport e potrebbe essere seguita da una Golf R Plus con potenza attorno a 400 Cv, quindi ancora più performante.



Volkswagen svelerà domani i nuovi dati della R ma si parla già di una accelerazione 0-100 inferiore a 5 secondi.