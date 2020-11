Jeep Gladiator Willys, serie speciale ancora più dura e pura

Jeep celebra il crescente successo nel mercati mondiali, e in particolare in quello degli Stati Uniti, con l'inedita serie speciale Willys che completa la gamma Gladiator - il pick up derivato da Wrangler - ispirandosi alle origini del brand e allargando ulteriormente una gamma che punta sul motore V6 EcoDiesel di origine italiana per battere Ford Bronco e gli altri rivali Usa. ''Basandoci sul popolare 4x4 Wrangler Willys - ha spiegato Jim Morrison, head of Jeep Brand North America - annunciamo ora che la versione Willys si unirà anche alla gamma Gladiator come altra proposta per allargare ancora la nostra clientela.



Gladiator Willys richiama il nome e la gamma delle Jeep originali offrendo allo stesso tempo un look aggressivo e una capacità aggiuntiva in off-road''. Disponibile come variante dei modelli Sport e Sport S, il nuovo Gladiator Willys debutta come model year 2021 con una dotazione che comprende pneumatici BFGoodrich KM2 per terreni fangosi da 32 pollici montati su esclusivi cerchi in alluminio da 17 pollici, differenziale posteriore a slittamento limitato, protezioni sottoporta e alcune modifiche estetiche che accentuano con finiture nere (come quella lucida nella griglia frontale) il look 'duro e puro' du questo pick up fuoristrada. In particolare il differenziale posteriore a slittamento limitato, combinato con il ripartitore Jeep Command-Trac 4x4 part-time a due rapporti, con quello a bassa velocità pari a 2,72: 1, rafforzano le capacità fuoristrada del nuovo Gladiator Willys.



Nella gamma 2021 di Gladiator e in particolare negli allestimenti Sport, Overland e Rubicon, debutta - come è già avvenuto in quella di Wrangler - anche il motore V6 EcoDiesel 3.0 ampiamente apprezzato nel best seller Ram 1500. Si tratta di una moderna unità di provenienza italiana (è nato alla VM di Cento in provincia di Ferrara, ora azienda della galassia FCA) che nella versione per le Jeep produce 260 Cv e una coppia di ben 660 Nm. Un propulsore che, a dispetto della demonizzazione a cui sono stati sottoposti in Europa i motori alimentati a gasolio, viene apprezzato dagli utenti nordamericani e dalla stampa specializzata proprio per le qualità intrinseche del diesel. ''Sebbene il motore EcoDiesel sul Gladiator offra una potenza leggermente inferiore rispetto al V6 Pentastar a benzina - si legge in un recente report - la coppia che fornisce è molto più alta. E ciò si traduce in un maggiore risparmio di carburante e, cosa più importante per un truck di medie dimensioni, di fornire una migliore coppia ai bassi regimi. Qualità queste che sono evidenziate al meglio quando si affrontano terreni molto difficili: Gladiator, che ha incredibili capacità fuoristrada, diventa una 'bestia' ancora superiore in off-road con l'EcoDiesel V6. Non è necessario mandare su di giri il motore e ciò si traduce in un risparmio di carburante, in meno stress per il motore e in una guida più facile.



E conclude che ''sebbene questo modello sia prevalentemente sviluppato per terreni accidentati, il V6 EcoDiesel svolge un lavoro incredibile sull'asfalto, offrendo la sensazione di guidare un pick up sportivo con molta più potenza''.