Cupra Ateca, novità per primo modello da 'indipendenti'

E' tempo di rinnovamento per il SUV ad alte prestazioni Cupra Ateca. Il modello, primo ad essere presentato dal marchio spagnolo come indipendente, è disponibile da questo mese nella sua nuova versione, tra design sportivo, prestazioni e altro tasso di tecnologia e connettività. Il frontale è ora caratterizzato dal nuovo design del paraurti e dai fari Full LED con un nuovo taglio. La parte superiore della griglia a nido d'ape sfoggia il logo Cupra al centro, con una nuova cornice con finitura in alluminio scuro, mentre nella parte inferiore emergono il diffusore in alluminio scuro e i fari fendinebbia, ora di serie.



Una finitura in alluminio scuro lucido caratterizza anche le modanature laterali e i mancorrenti al tetto. Lo stesso vale per gli specchietti esterni, dove trovano posto le luci di benvenuto che proiettano il logo Cupra sull'asfalto. Nella parte posteriore della nuova Cuora Ateca sono nuovi i fari Full LED con gli indicatori di direzione dinamici. All'interno Ateca si arricchisce di numerosi dettagli come il nuovo volante, disponibile anche in versione racing con pulsante di avviamento e di selezione della modalità di guida Cuora, oltre ai nuovi sedili sportivi avvolgenti, ora di serie. I dettagli in alluminio spazzolato scuro sono presenti anche all'interno dell'abitacolo e incorniciano le bocchette di aerazione, lo schermo del sistema di infotainment e i comandi del climatizzatore. In quanto a dimensioni la nuova Cupra Ateca è lunga 4.386 mm, 10 mm per effetto del nuovo design dei paraurti), alta 1.599 mm (-2 mm) e larga 1.841 mm, ha un passo di 2.630 mm e la carreggiata anteriore e posteriore misurano rispettivamente 1.575 mm e 1.549 mm, rispettivamente. Il motore è un 2.0 TSI 300 CV 4Drive DSG, con un rapporto alesaggio x corsa pari a 82,5 mm x 92,8 mm e un rapporto di compressione di 9:3:1. La potenza erogata è di 300 CV e la coppia massima di 400 Nm (tra i 2.000 e i 5.200 giri/minuto) che spinge la nuova Cupra Ateca fino ai 247 km/h di velocità massima e da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. La dotazione di serie include il sistema per la chiamata di emergenza e-Call, il nuovo sistema di navigazione con display touch da 9,2" (con schermo più grande, nuove funzioni e nuovo design diagonale), prese USB-C (due anteriori e due posteriori), Virtual Cockpit da 10,25" con nuovo design, Cupra Connect (che include tutti i servizi Safety & Service, accesso remoto e Online infotainment), indicatori di direzione posteriori dinamici e fari fendinebbia. Anche la gamma dei colori carrozzeria si aggiorna con l'introduzione del bianco pastello (senza sovrapprezzo) e l'argento reflex tra i colori metallizzati. Il prezzo di lancio parte da 40.700 Euro.