Seat Arona e Ibiza, arriva 1.5 TSI DSG e tecnologia ACT

Novità in casa Seat sul fronte motorizzazioni e che riguardano Ibiza e Arona. Con l'introduzione del nuovo 1.5. TSI, abbinato al cambio DSG, i due modelli della casa spagnola si rinnovano e puntano alla sportività. Questo nuovo propulsore eroga 150 CV (110 kW) di potenza e una coppia massima di 250 Nm scaricati a terra già a 1.500 giri. Il nuovo propulsore TSI accresce le prestazioni di Ibiza, spingendola a una velocità massima di 219 km/h e consentendole una maggiore accelerazione.

La vettura passa infatti da 0 a 100 km/h in soli 8,2 secondi: un miglioramento utile negli spostamenti in aree urbane e suburbane e che aggiunge un'ulteriore dose di divertimento. La nuova versione di Ibiza è disponibile esclusivamente in abbinamento al cambio a doppia frizione DSG a sette rapporti, una risposta alle esigenze in continuo mutamento del mercato, che vedono il cambio automatico sempre più richiesto.

La tecnologia DSG rende il cambio più fluido e veloce, offrendo un'esperienza di guida più dinamica e aumentando i livelli di comfort per tutti gli occupanti del veicolo. L'abbinamento di motore e trasmissione rende questa versione di Ibiza un'opzione più focalizzata sulle prestazioni, ma al contempo molto efficiente. L'Ibiza 1.5 TSI 150 CV DSG vanta consumi tra 5,6 e 6,4 litri /100 km (WLTP) a fronte di 128-147 g/km di emissioni di CO2 secondo i valori WLTP e di 111-114 g/lm secondo i valori NEDC. Anche sul fronte del SUV urbano Arona, la nuova motorizzazione contribuisce a rendere la guida più dinamica, anche se il nuovo motore può adattarsi anche a uno stile di guida fluido, rilassato e attento ai consumi grazie alla tecnologia di gestione attiva dei cilindri ACT.

In caso di bassa richiesta della coppia motrice (con velocità inferiori a 130 km/h, a regimi compresi tra 1.300 e 3.200 giri/minuto e durante la fase di decelerazione), la tecnologia ACT provvede infatti a disattivare due cilindri. Il guidatore viene informato tramite un messaggio attraverso la strumentazione di bordo, quando viene attivata la guida a due soli cilindri. I consumi di SEAT Arona 1.5 TSI 150 CV DSG si attestano tra 6,0 e 6,7 litri/100 km secondo il ciclo di prova WLTP, a fronte di 137-152 g / km di emissioni di CO2.