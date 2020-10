Ford Bronco, con Filson in aiuto a forestali USA

Arriva un Bronco pensato per i vigili del fuoco statunitensi. Ford e Filson, marchio americano con una lunga storia legata alla vita all'aria aperta, hanno infatti annunciato che stanno unendo le forze per celebrare i vigili del fuoco e raccogliere fondi per aiutare a mantenere e preservare le risorse naturali e le foreste nazionali d'America. "Ford e Filson condividono una storia unica nell'appoggiare le squadre di vigili del fuoco forestali della nostra nazione da più di un secolo - ha detto Dave Rivers, marketing manager di Bronco - e nell'aiutarli ad accedere alle aree più impervie delle foreste.





Oggi, stiamo combinando questi punti di forza per sostenere coloro che proteggono le nostre risorse naturali, nonché contribuire a preservare le foreste della nostra nazione per le generazioni future". Le due aziende collaboreranno per raccogliere fondi a sostegno dei programmi di riforestazione della National Forest Foundation e promuovere la sensibilizzazione alla prevenzione degli incendi attraverso l'edizione limitata di Bronco, attrezzatura da Filson, e attraverso un veicolo Bronco Wildland Fire Rig, personalizzato e ispirato al modello del passato U.S. Forest Service di Bronco.



Il Bronco Wild Fund donerà anche due SUV Bronco a quattro porte modellati sul concetto del Wildland Fire Rig per sostenere le squadre antincendio forestali.



Dotato dell'iconica vernice Forest Service Green simile alla prima generazione U.S. Forest Service Bronco, il veicolo speciale include un serbatoio d'acqua nella parte posteriore ed elementi di design d'interni realizzati con i classici tessuti e accessori Filson.