Fiat Panda Sport, nuova versione dalla personalità dinamica

Fiat Panda, una delle auto più importanti nella storia di Fiat e che da 40 anni è sinonimo di simpatia, semplicità d'uso e versatilità, amplia la propria gamma con il debutto della versione Sport. Ora l'offerta per il mercato italiano - con un listino che parte dal prezzo promozionale di 8.200 euro, grazie agli ecoincentivi statali in caso di rottamazione e abbinato al finanziamento di FCA Bank - si declina in cinque allestimenti che rappresentano le tre nuove anime del modello: Panda, City Life, Sport, City Cross e Cross, quest'ultima anche con trazione 4x4. Tra queste la nuovissima Panda Sport è destinata ad un cliente giovane, incline a uno stile di vita dinamico e che apprezza la forte personalità di questo modello che completa la 'famiglia Sport' di Fiat che annovera già diversi modelli. Un versione che è immediatamente riconoscibile grazie ad elementi estetici fortemente distintivi, come i cerchi in lega Sport da 16 pollici con finitura bi-colore e coprimozzo in nero e rosso. Ma anche grazie alle maniglie e le calotte degli specchi in tinta carrozzeria. Quest'ultime a richiesta possono essere di colore nero lucido in abbinamento col tetto nero (optional).



Specifici di questo modello anche l'esclusivo logo Sport cromato sulla fiancata sopra l'indicatore di direzione e la disponibilità della inedita livrea Grigio Opaco.



Una caratterizzazione, quella della Panda Sport, che si ritrova all'interno dove risaltano la nuova plancia di colore titanio, i pannelli porte specifici in eco-pelle, l'inedito imperiale nero e i nuovi sedili con rivestimento in tinta grigio scuro, i dettagli in tecno-pelle, le fasce laterali in tessuto e cuciture rosse. E per il cliente che vuole una immagine ancora più grintosa, Nuova Panda Sport può essere dotata, a richiesta, dell'inedito Pack Pandemonio - chiaro tributo all'omonimo kit lanciato nel 2006 sulla Panda 100 HP - che include le pinze freni rosse, vetri oscurati e l'inedito volante in tecno-pelle con cuciture rosse. Tra le dotazioni offerte di serie si segnala anche la nuova radio Touchscreen da 7 pollici con sistema digitale DAB, predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto.



Quello che debutta nella Sport - e che si ritrova in tutte le altre Panda - è un innovativo sistema con display touchscreen a colori da 7 pollici che permette un facile integrazione dello smartphone, quest'ultimo posizionabile nel pratico alloggiamento sopra la radio. Gli utenti possano così effettuare chiamate, accedere alla propria musica, mandare e ricevere messaggi, avere indicazioni stradali ottimizzate secondo le condizioni del traffico, e molto altro ancora rimanendo sempre concentrati sulla strada.



Anche Panda Sport, come tutte le altre versioni, può essere richiesta con il nuovo propulsore Mild Hybrid che è ora disponibile su tutta la gamma, in modo da offrire a tutte le fasce di utenza una motorizzazione ibrida efficiente, compatta, leggera e accessibile. In sintesi, la miglior soluzione per una city-car, coerente con l'approccio Fiat che è sempre stata pioniera nella tecnologia e innovatrice nella mobilità e ora sempre più sostenibile. La motorizzazione Mild Hybrid a benzina abbina il nuovo motore 1.0 a 3 cilindri della famiglia Firefly, da 70 Cv - conforme alla normativa Euro 6D Final - ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) che permette di recuperare energia in fase di frenata e decelerazione, immagazzinarla in una batteria al litio da 11 Ah di capacità, e sfruttarla, con una potenza di picco di 3,6 kW, per riavviare il motore termico dopo uno stop in marcia e per assisterlo in fase di accelerazione. Rispetto al propulsore 1.2 Fire da 69 Cv, la motorizzazione Mild Hybrid consente - anche grazie al nuovo cambio a 6 marce - l'abbattimento di consumi e di emissioni di CO2, sino al 30%, garantendo le stesse prestazioni, assicurando inoltre un confort molto elevato, anche durante il riavvio. Il sistema BSG consente infatti che il motore termico si riavvii in modo estremamente silenzioso e senza vibrazioni nelle fasi di arresto e riavvio. Nuova Panda Hybrid offre tutti i vantaggi dell'omologazione come veicolo ibrido e assicura, a seconda delle normative, una serie di agevolazioni quali libertà di accesso e circolazione nei centri urbani, riduzione del costo del parcheggio e agevolazioni fiscali.