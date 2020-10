Hyundai i20N Rally2, alla conquista degli sterrati

La nuova auto da rally firmata Hyundai Motorsport Customer Racing si chiama i20 N Rally2. Studiata per squadre e piloti privati, la nuovaarrivata segue alla Hyundai i20 R5, con la quale Hyundai Motorsport ha fatto il suo ingresso nel mondo Customer Racing alla fine del 2015, e sfrutta l'esperienza che il dipartimento ha maturato nel corso degli ultimi anni sui circuiti. La vettura nasce sulla base del telaio di Nuova i20 N, il più recente modello ad alte prestazioni di Hyundai, che per la prima volta introduce le caratteristiche del brand N sulla gamma i20. La Rally2 è basata sul look di i20 N che include diversi elementi ispirati al mondo delle competizioni. Il cambio sequenziale a cinque rapporti è stato mantenuto su i20 N Rally2, ma quasi tutte le altre componenti della vettura, fra cui il propulsore turbo da 1.6 litri, sono completamente nuove a seguito di un processo di sviluppo iniziato a gennaio 2020. Il lavoro è stato completato da un gruppo specializzato di designer e ingegneri sfruttando l'esperienza maturata nel corso dei cinque anni del progetto i20 R5, che dal suo lancio ha portato a una importante crescita di Hyundai Motorsport Customer Racing e del suo team, passato da essere un piccolo gruppo fino a diventare una squadra di 60 persone. La crescita è stata presente anche nello sviluppo di i20 R5: nel corso delle ultime stagioni il modello ha ricevuto numerosi aggiornamenti, con conseguente miglioramento di tenuta e performance.



L'introduzione di i20 N Rally2 porta con sé questi progressi, mentre il passaggio a un nuovo telaio consente importanti passi avanti su quasi tutti gli aspetti della vettura. Nuovi ammortizzatori e componenti delle sospensioni garantiscono all'auto una tenuta più stabile su tutte le superfici, aspetto di importanza fondamentale nella categoria Rally2, che pone le basi per numerosi campionati nazionali e regionali, oltre alle classi internazionali WRC 2 e WRC 3. "Hyundai i20 R5 è stata la prima vettura sviluppata da Hyundai Motorsport Customer Racing - ha commentato Andrea Adamo, Team Principal di Hyundai Motorsport - e la nuova i20 N Rally2 mostra quanta strada abbiamo fatto nei cinque anni dalla fondazione del dipartimento. Ogni aspetto della nuova auto mostra un miglioramento rispetto all'originale, grazie al lavoro di progettazione completato dal nostro team dedicato di designer e ingegneri. Il nostro obiettivo ora è metterla alla prova per svilupparla ulteriormente sotto tutti i punti di vista, per migliorare sia la performance sia l'affidabilità, assicurandoci allo stesso tempo che la sua tenuta di strada permetta a ognuno dei nostri clienti di ottenere il miglior risultato possibile quando l'anno prossimo potranno iniziare a competere con i20 N Rally2".