Nuova Fiat 500 si presenta

Anche la Nuova 500 si presenta con la mascherina tricolore. A tirarla giù sono stati il presidente di Fca, John Elkann, e Olivier Francois, responsabile brand Fiat , presentandola alla pinacoteca Agnelli in anteprima mondiale. Un invito a non abbassare la guardia.

"È solo l'inizio della nuova era. Era importante fare questo evento. Bisogna riuscire a mantenere la fisicità", ha detto John Elkann, presidente di Fca in un breve colloquio con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, presentando in anteprima mondiale la Nuova 500 3+1 e l'intera gamma della Nuova 500 al Lingotto di Torino. In sala anche la moglie Lavinia e i figli Leone e Vita. "Abbiamo voluto dare una forte dimostrazione di concretezza in questo periodo difficile che stiamo vivendo, facendo vedere che portiamo avanti i progetti e gli impegni che abbiamo preso". "Oggi avete visto un prodotto che è fabbricato qui a Torino. E siamo al Lingotto dove c'è questo importante progetto per dargli un futuro in una chiave legata al momento che stiamo vivendo: sarà il più alto e più importante parco sospeso. Un progetto che fa parte di quello più generale della 500"

"La 500 elettrica è una risposta a chi dice che non investiamo in Italia. Stiamo investendo oltre 5 miliardi sul futuro dell'Italia". Lo ha detto Olivier Francois presidente Fiat Brand, presentando in anteprima mondiale la Nuova 500 3+1 e l'intera gamma della Nuova 500 al Lingotto di Torino. "Voglio anche sfatare pregiudizi sul prestito Intesa con garanzia Sace: sta dando ossigeno a imprese indotto. Non è un omaggio ma un prestito da restituire in 3 anni. Grazie alla 500 elettrica - ha proseguito - siamo tornati alla piena operatività di Mirafiori e programmiamo l'ingresso di nuove risorse". Barbieri ha sottolineato la sostenibilità dello stabilimento. La nuova 500 elettrica costerà senza rottamazione dai 19.900 euro della Entry ai 23.709 della Mid ai 25.200 della High. Sono tre gli allestimenti della gamma: Action, Passion e Icon, con 3 mission diverse.