Ford, arriva nuovo Transit Connect da una tonnellata

Ford rinnova la gamma Transit Connect, migliorando l'efficienza nei consumi e introducendo, per la prima volta, un carico utile da 1 tonnellata.

Il Transit Connect, ora, in alcuni Paesi, consente fino a 2.501 kg di massa totale, con un aumento del carico utile netto fino a 982 kg e un miglioramento della produttività per proprietari e operatori, consentendo loro di trasportare anche i carichi più pesanti.

Ford sta anche introducendo un nuovo allestimento alto di gamma Titanium in alcuni mercati selezionati, caratterizzati da un design degli esterni più rifiniti e specifiche internepremium, pensate per i clienti che desiderano un veicolo più distintivo.

La casa dell'Ovale Blu ha approvato l'utilizzo del carburante Hydrotreated Vegetable Oil su tutte le versioni diesel 1.5 EcoBlue con evidenti benefici nella riduzione delle emissioni per le flotte. I Transit Connect con le nuove caratteristiche sono già ordinabili presso i concessionari Ford con consegne a partire da metà novembre.



Il modello Transit Connect più venduto - il Trend L1 - offre un'efficienza nei consumi di 4,1 l/100 km e 109 g/km di emissioni di CO2 NEDC (5,1 l/100 km, 134 g/km WLTP) utilizzando il motore 1.5 EcoBlue con una potenza di 120 CV e un cambio manuale a sei rapporti. Nuovi pneumatici a bassa resistenza al rotolamento contribuiscono ulteriormente all'ottimizzazione dei consumi di carburante.

I clienti che necessitano di una massa totale di 2.501 kg e del carico utile netto massimo di 982 kg, potranno scegliere tra una gamma di propulsori per soddisfare al meglio le loro esigenze operative, inclusi motori diesel 1.5 EcoBlue da 100 CV o 120 CV con cambio manuale a sei rapporti o automatico, per un trasporto del carico semplice e funzionale.

È disponibile inoltre l'allestimento Titanium che introduce caratteristiche di design distintive tra cui cerchi in legaSparkle Silverda 16'', specchietti retrovisori esterni, maniglie delle porte e modanature laterali in tinta carrozzeria.