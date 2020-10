Nissan X-Trail, arriva versione speciale 'Salomon'

Nissan X-Trail, il più grande della gamma crossover Nissan, è ora disponibile nella versione speciale Salomon, esclusiva per il mercato italiano e pensata per esaltare il carattere avventuroso della vettura. Basata sugli allestimenti N-Connecta e Tekna di X-Trail, la versione Salomon si caratterizza per calotte degli specchietti e finitura inferiore del portellone cromate, barre trasversali al tetto, set di due borse da viaggio Salomon Prolog 70 dalla capienza di 70 litri, con spallacci a scomparsa, schienale imbottito, cinghia tracolla e costituiti da due scomparti impermeabili separati, badge Salomon esterni e interno. Novità anche in termini di tecnologie digitali, grazie al nuovo sistema di navigazione e Infotainment A-IVI, dotato di comandi vocali e integrazione Apple CarPlay e Android Auto. Le funzioni di navigazione si arricchiscono con informazioni sul traffico in tempo reale, aggiornamento delle mappe over-the-air o via USB e navigazione Door-to-Door. Quest'ultima funzione mostra l'intero tragitto dal punto di partenza alla destinazione finale, compresi i tratti da percorrere a piedi che vengono riprodotti sullo smartphone del cliente. Il nuovo sistema A-IVI, di serie su X-Trail a partire dall'allestimento Acenta, ha inoltre una nuova interfaccia grafica e un nuovo display configurabile, che rendono più facile l'accesso e l'uso delle funzioni, migliorando la qualità dell'esperienza digitale a bordo della vettura. Lo spazio a bordo, l'opzione 7 posti, il 4WD, le tecnologie per i comfort e la sicurezza e il kit Salomon fanno di Nissan X-Trail la vettura ideale per le famiglie che amano l'avventura e le escursioni all'aria aperta. La gamma di motori, cambi e sistemi di trazione sono in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza dei clienti. Il dCi 1.7l da 150 CV è disponibile in versione 2WD e 4WD, con cambio manuale a sei marce o automatico Xtronic CVT.



Il benzina DIG-T 1.3l da 160 CV è un 2WD abbinato al cambio automatico a doppia frizione DCT. In termini di sicurezza, il Safety Shield (pacchetto di tecnologie di sicurezza), è di serie su tutte le versioni di X-Trail a partire dall'allestimento Acenta e comprende: frenata di emergenza intelligente con riconoscimento pedoni, avviso di cambio corsia involontario, sistema intelligente di rilevamento della segnaletica stradale e controllo automatico degli abbaglianti.Inoltre, con motore 1.7 dCi da 150 CV e cambio X-Tronic, gli allestimenti N-Connecta e Tekna possono essere equipaggiati con ProPilot, la tecnologia Nissan che offre assistenza alla guida.