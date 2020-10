Volkswagen ID.3 la rivoluzione elettrica è in concessionaria

Dallo scorso weekend le concessionarie italiane della Volkswagen hanno iniziato a incontrare i clienti interessati alla ID.3 per mostrare, raccontare e sopratutto fa provare la prima auto 100% elettrica della Casa di Wolfsburg costruita sulla piattaforma dedicata MEB. ''Lo dice già il nome, ID.3 è la terza pietra miliare della storia Volkswagen - ha precisato Andrea Alessi, direttore Volkswagen Italia durante l'evento in streaming che ha preceduto questo debutto - Come brand abbiamo investito tempo e risorse per portare sul mercato una vettura rivoluzionaria, un vero spartiacque nella storia dell'auto, per tecnica e design. Con Maggiolino prima e Golf poi, Volkswagen è entrata nel cuore degli italiani come garanzia di affidabilità, di sicurezza, di attenzione ai dettagli e al design''.I clienti possono scegliere la ID.3 fra sette configurazioni e ordinare allo stesso tempo l'ID.Charger, l'innovativa wallbox marchiata Elli, il fornitore di soluzioni di ricarica del Gruppo Volkswagen. La gamma è composta dalle varianti Life, Style, Business, Family, Tech, Max e Tour per consegne che inizieranno nei primi mesi del 2021. Le ID.3 - a esclusione della Tour - sono sviluppate sulla base tecnica ID.3 Pro Performance dotata di batteria da 58 kWh effettivi per un'autonomia fino a 426 km nel ciclo WLTP e del sistema di trazione posteriore Performance da 150 kW (204 Cv).



Questo eroga una coppia massima di 310 Nm, per un'accelerazione vigorosa da 0 a 60 km/h in soli 3,4 secondi. ''Oggi ID.3 è un prodotto che può essere guidato tutti i giorni con una facilità di utilizzo veramente incredibile - ha ribadito Andrea Calcagni, direttore vendite Volskwagen Italia - Fino a pochi anni fa, la mobilità elettrica era visto come una nicchia, un miraggio. Oggi invece guidare elettrico è una scelta sicuramente responsabile ma anche semplice. Abbiamo iniziato con e-up! e e-Golf, ma ora inizia un percorso nuovo: oggi c'è ID.3, arriverà presto ID.4 e negli anni che verranno questa famiglia di auto elettriche diventerà sempre più importante e andrà sempre più incontro alle esigenze delle famiglie italiane''. La gamma si apre a 38.900 euro con la ID.3 Life pensata per coloro che desiderano una configurazione semplice senza rinunciare ai vantaggi della mobilità elettrica e al confort. La dotazione include volante e sedili riscaldabili e due porte USB-C aggiuntive. Si passa poi alla ID.3 Style, destinata a chi predilige lo stile e che include proiettori Led Matrix IQ.Light, Led posteriori con indicatori a scorrimento e tetto in vetro panoramico, ha invece un listino di 42.900 euro. Proposta allo stesso prezzo della Style, la ID.3 Business si caratterizza per proiettori Led Matrix IQ.Light, vetri posteriori oscurati, pacchetto Comfort, pacchetto Assistenza con telecamera posteriore e accesso senza chiavi Keyless. La configurazione Family di ID.3 (43.900 euro) invece prevede, tra gli altri, proiettori Led Matrix IQ.Light, tetto panoramico in vetro, climatizzatore automatico Air Care a 2 zone, pacchetto Assistenza con telecamera posteriore e accesso senza chiavi Keyless per 43.900 euro. Gli appassionati di tecnologia apprezzeranno la realtà aumentata e l'assistenza alla guida disponibili sulla ID.3 Tech. Per 45.900 euro, questa configurazione è equipaggiata con proiettori Led Matrix IQ.Light, Travel Assist, Side Assist ed Emergency Assist, oltre a head-up display con realtà aumentata e impianto stereo premium. Infine la ID.3 Max. Questa include di fatto tutte le dotazioni disponibili, oltre a sedili elettrici regolabili a 12 vie con funzione massaggio, sterzo progressivo e Dynamic Chassis Control DCC per 48.200 euro. La settima configurazione ordinabile, la ID.3 Tour, è sviluppata sulla base tecnica Pro S (unica con omologazione a quattro posti) con batteria di capacità maggiore (77 kWh effettivi), che permette un'autonomia fino a 549 km nel ciclo WLTP e su 125 kW di potenza di ricarica in corrente continua DC. Nella gamma delle delle ID.3 c'è dunque la versione giusta che può permettere a tutte la tiptologie di utenti di accedere alla mobilità elettrica firmata Volkswagen. ''Lo slogan di lancio è Now You Can perchè ID.3 è parte di un cambiamento che stiamo già vivendo - ha ricordato Giovanni Tauro, direttore marketing Volskwagen Italia - Se prima l'elettrico era considerato costoso e complesso, ora lo rendiamo accessibile, semplice e rassicurante''.