Ford, presto via dalla gamma Fiesta il motore diesel 1,5

Ford si prepara a rimuovere dalla gamma Fiesta le opzioni diesel. Stando a quanto si legge su AutoExpress, le principali motivazioni di questa scelta sarebbero legate alla diminuzione dei dati di vendita ed al cambiamento degli atteggiamenti dei consumatori. Il motore diesel a quattro cilindri da 1,5 litri della Fiesta ha rappresentato solo circa il due percento delle vendite della city car, che ammontano a circa 1.500 delle totali 70.000 vendute nel Regno Unito nel 2019. Inoltre la casa automobilistica sta introducendo una variante mild hybrid di Fiesta: il nuovo motore a benzina ibrido a tre cilindri da 1,0 litri - secondo l'Ovale Blu - riempirà il vuoto lasciato dal diesel, offrendo i vantaggi economici del motore, integrati ad un prezzo di partenza simile ma anche maggiori prestazioni. Per ora, gli acquirenti possono ancora assicurarsi una Fiesta nuova di zecca alimentata a diesel, poiché Ford sta attualmente eliminando i livelli di scorte residue. La Fiesta Trend a tre porte entry-level può essere ottenuta con il propulsore ibrido leggero da 123 CV per 18.110 sterline (circa 20mila euro), il che lo rende 170 sterline in meno rispetto al modello diesel da 1,5 litri da 84 CV nello stesso allestimento. Inoltre, la Fiesta Titanium con motore a benzina ibrido leggero da 153 CV di Ford costa esattamente lo stesso delle specifiche del modello con motore diesel per le specifiche a 20.180 sterline (circa 22.300 euro).